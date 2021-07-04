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Минобороны Абхазии подключилось к ликвидации последствий урагана в Сухуме

© Foto / Министерство Обороны РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В администрации Сухум создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана. Штаб возглавляет Беслан Эшба.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Военнослужащие Министерства обороны Абхазии принимают участие в ликвидации последствий стихии в Сухуме, сообщается на сайте ведомства.

Совместно с городскими службами и сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций военнослужащие оказывают помощь в ликвидации последствий в столице.

Как ранее отмечалось, в Сухуме повалено более полсотни деревьев, оборваны троллейбусные линии и линии электропередач.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, было принято решение временно обесточить город.

В воскресенье вечером сильный ураган снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Пострадавших нет. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.

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