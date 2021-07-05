МЧС Абхазии очистило все дороги от упавших во время ветра деревьев

Более полсотни деревьев были повалены только в Сухуме из-за штормового ветра вечером в воскресенье 4 июля. В администрации столицы был создан оперштаб по ликвидации последствий.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство по чрезвычайным ситуациям разблокировало все трассы и очистило дороги от упавших из-за ветра деревьев, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что в работах 4 июля было задействовано около 100 специалистов. Наиболее проблемные участки были в Очамырском районе, Пицунде и Сухуме.

В ночь на 5 июля в ведомство сигналов о чрезвычайных ситуациях не поступало, отметили в пресс-службе.

Сильный ветер с дождем и шторм обрушились на республику вечером 4 июля. В Сухуме было повалено более полсотни деревьев, оборваны троллейбусные линии и линии электропередач. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, было принято решение временно обесточить город. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.

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