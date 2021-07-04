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Разгул стихии: что происходило в Абхазии

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210704/1032770131/Razgul-stikhii-chto-proiskhodilo-v-Abkhazii.html
Разгул стихии: что происходило в Абхазии
В воскресенье вечером сильный ураган обрушился на республику, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Пострадавших нет. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=43580422&type=mp4
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2021-07-04T23:03Z

В воскресенье вечером сильный ураган обрушился на республику, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Пострадавших нет. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.

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