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Разгул стихии: что происходило в Абхазии
В воскресенье вечером сильный ураган обрушился на республику, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Пострадавших нет. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=43580422&type=mp4
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PT2M11S
2021-07-04T23:03Z
В воскресенье вечером сильный ураган обрушился на республику, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Пострадавших нет. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.