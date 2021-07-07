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Мусорная свалка в городе Гал

Свалка в Галском районе не сможет принимать мусор из Сухума в 2022 году

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Бытовые отходы из Сухума свозят в село Щащикуара Галского района с апреля 2019 года, после того как жители Маяка потребовали закрыть столичную свалку.

СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мусорная свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума до конца 2021 года, сказал в интервью Sputnik заместитель главы администрации Галского района Нарсоу Джопуа.

"Мусор - это общая проблема не только Галского района, но и всей республики. По старым подсчетам предполагалось, что места на свалке в селе Щащикуара хватит только до конца 2020 года. Но сейчас работники копают глубже и в принципе в тех границах, которые им обозначены, до конца этого года вмещаются", - отметил он.

Мусорная свалка в городе Гал
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Администрация Галского района ведет переговоры с правительством республики о том, чтобы с начала 2022 года прекратить свозить мусор в село Щащикуара. Свалка принимает сухумский мусор с апреля 2019 года. Вместе с отходами Галского района мусора на свалке получается очень много, поэтому в 2022 году принимать сухумский мусор для захоронения вряд ли представится возможным, подчеркнул замглавы Галского района.

"Потому что там есть определенные отстойники, за которые уже в 2022 году надо будет выходить и соответственно, воды, отходящие от мусорной свалки, могут загрязнять почву и окружающую среду. Мы думаем, что свалка будет переноситься к месту, которая отведена для мусорного полигона в Гулрыпшском районе", - сказал Джопуа. 

Начало строительства мусорного полигона в Гулрыпше было намечено на май 2021 года. В администрации Гулрыпшского района сообщили Sputnik, что работы по строительству мусорного полигона на выделенной территории еще не ведутся.

К концу 2020 года глава района Константин Пилия со специальной комиссией посетил старый полигон, куда еще в советское время вывозили мусор, и оценил, насколько он подходит в качестве новой свалки.

© Sputnik / Денис Гришкин
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"Что касается старой свалки, которая функционировала еще в советское время, комиссия решила, что заново делать свалку там нельзя, потому что вблизи есть земли сельскохозяйственного назначения. Поэтому делать там большую свалку нецелесообразно, так как наш район является аграрным", - подчеркнул Нарсоу Джопуа.  

В апреле 2019 года жители сухумского микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон. В результате 12 апреля 2019 года главы Сухума и Галского района Адгур Харазия и Темур Надарая подписали соглашение, по которому бытовые отходы из столицы республики стали вывозить в Галский район до открытия полигона в Гулрыпше.

Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года. Предусмотрено, что на новом полигоне будет возможность брикетирования отходов, а также вывоз пластика и целлофана, закапывать которые вредно для экологии, за пределы Абхазии.

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