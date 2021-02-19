Строительство полигона бытовых отходов в Гулрыпше начнется в мае 2021 года

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Строительство полигона бытовых отходов в Гулрыпшском районе предположительно начнется в мае 2021 года, об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.

Сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу в Российской Федерации. По словам Агрба, сам проект получил положительное экспертное заключение, но изменения претерпела сметная документация. Это связано с тем, что в рамках Инвестпрограммы в 2021-2022 годах на строительство предусмотрено только 114 миллионов рублей.

"Полигон по проекту рассчитан на 12 гектаров. Сметная документация сейчас претерпела изменения в части объема финансирования. То есть проект изначально был на 306 миллионов. В связи с тем, что в Инвестпрограмму на полигон запланировано 114 миллионов рублей, было принято решение на первом этапе запроектировать около шести гектаров полигона. Соответственно пока будет финансироваться первый этап. В принципе 12 гектаров было рассчитано по концепции на 19 лет. Соответственно шесть гектаров полигона будет обслуживать около десяти лет. Поэтому пока такое решение принято", - пояснил Агрба.

Несмотря на то, что на первом этапе планируется построить всего шесть гектаров полигона, это не повлияет на запуск объекта. По словам начальника УКС, полигон будет полноценный.

"На первом этапе тоже будет полноценный полигон со всеми административными корпусами, линией сортировки мусора. Полигон проектируется в соответствии с нормами Российской Федерации, так как это требование российской стороны. Единственное, он будет не 12 гектаров, а шесть. То есть сокращается размер самого котлована. Все остальное по проекту будет предусмотрено. В технической документации расписаны условия эксплуатации полигона. Пока просто мы не знаем статус полигона, на чьем балансе он будет стоять и кто его будет обслуживать. Такой преждевременный вопрос. Это будет решаться на уровне Кабинета министров", - отметил Тимур Агрба.

В конце апреля абхазская сторона ожидает получение проектно-сметной документации с экспертным заключением. Сразу же УКС намерено запросить финансирование, а уже в мае начать строительство, которое планируется завершить в 2022 году.

Проект полигона твердых бытовых отходов в Гулрыпшском районе составили абхазские специалисты совместно с Ростовским проектным институтом.

Полигон твердых бытовых отходов планируется построить в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Туда будут свозить мусор из столицы. Ранее в самом Сухуме функционировала мусоросвалка. Но в апреле 2019 года жители сухумского микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон.

В результате правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года.

До открытия полигона в Гулрыпшском районе было решено вывозить столичные бытовые отходы в Галский район.

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