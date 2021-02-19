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Строительство полигона бытовых отходов в Гулрыпше начнется в мае 2021 года

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Проект полигона твердых бытовых отходов в Гулрыпшском районе составили абхазские специалисты совместно с Ростовским проектным институтом.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Строительство полигона бытовых отходов в Гулрыпшском районе предположительно начнется в мае 2021 года, об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.

Сухумская свалка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гулрыпшский полигон пока не готов принимать бытовые отходы из Сухума

Сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу в Российской Федерации. По словам Агрба, сам проект получил положительное экспертное заключение, но изменения претерпела сметная документация. Это связано с тем, что в рамках Инвестпрограммы в 2021-2022 годах на строительство предусмотрено только 114 миллионов рублей. 

"Полигон по проекту рассчитан на 12 гектаров. Сметная документация сейчас претерпела изменения в части объема финансирования. То есть проект изначально был на 306 миллионов. В связи с тем, что в Инвестпрограмму на полигон запланировано 114 миллионов рублей, было принято решение на первом этапе запроектировать около шести гектаров полигона. Соответственно пока будет финансироваться первый этап. В принципе 12 гектаров было рассчитано по концепции на 19 лет. Соответственно шесть гектаров полигона будет обслуживать около десяти лет. Поэтому пока такое решение принято", - пояснил Агрба. 

Несмотря на то, что на первом этапе планируется построить всего шесть гектаров полигона, это не повлияет на запуск объекта. По словам начальника УКС, полигон будет полноценный.

Мусорная свалка в городе Гал
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Отходное" дело: галский взгляд на сухумский мусор

"На первом этапе тоже будет полноценный полигон со всеми административными корпусами, линией сортировки мусора. Полигон проектируется в соответствии с нормами Российской Федерации, так как это требование российской стороны. Единственное, он будет не 12 гектаров, а шесть. То есть сокращается размер самого котлована. Все остальное по проекту будет предусмотрено. В технической документации расписаны условия эксплуатации полигона. Пока просто мы не знаем статус полигона, на чьем балансе он будет стоять и кто его будет обслуживать. Такой преждевременный вопрос. Это будет решаться на уровне Кабинета министров", - отметил Тимур Агрба. 

В конце апреля абхазская сторона ожидает получение проектно-сметной документации с экспертным заключением. Сразу же УКС намерено запросить финансирование, а уже в мае начать строительство, которое планируется завершить в 2022 году.

Пути отходов: как в Гале утилизируют мусор
© Sputnik / Акоп Кущан
Пути отходов: как в Гале утилизируют мусор

Проект полигона твердых бытовых отходов в Гулрыпшском районе составили абхазские специалисты совместно с Ростовским проектным институтом.

Полигон твердых бытовых отходов планируется построить в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Туда будут свозить мусор из столицы. Ранее в самом Сухуме функционировала мусоросвалка. Но в апреле 2019 года жители сухумского микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон.

В результате правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года.
До открытия полигона в Гулрыпшском районе было решено вывозить столичные бытовые отходы в Галский район. 

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