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СГБ назвала объемы табачной контрабанды из Абхазии в Грузию за полгода

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210709/1032803078/SGB-nazvala-obemy-tabachnoy-kontrabandy-iz-Abkhazii-v-Gruziyu-za-polgoda.html

В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры воздействия в соответствии с абхазским законодательством.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Более 50 попыток незаконного перемещения из Абхазии в Грузию табачной продукции зафиксировано сотрудниками СГБ Абхазии и Пограничного управления ФСБ России в республике за шесть месяцев 2021 года. Об этом сообщается на сайте СГБ.

Отмечается, что изъято 20900 блоков сигарет различных марок на общую сумму более 6 900 000 рублей.

В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

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