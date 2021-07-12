В "Абхазфармации" объяснили дефицит дорогих препаратов для пациентов с COVID-19

В Абхазии наблюдается дефицит таких дорогостоящих препаратов, как "Актемра" и "Артлегия", которые выписываются пациентам с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Дефицит препаратов "Актемра" и "Артлегия" связан с их высокой стоимостью и тем, что они пропали из официальной продажи на территории России, передает пресс-служба Минздрава республики со ссылкой на директора РУП "Абхазфармация" Рустама Адлейба.

"На данный момент в официальной продаже таких препаратов, как "Актемра" и "Артлегия", нет. Помимо основного лечения, пациентам назначают и эти препараты. Соответственно на одного больного уходит от 50 до 100 тысяч рублей, а иногда препарат необходим пациенту еще один раз. Можете представить себе, от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей в день только на "Актемру" и "Артлегию". Естественно такие средства нам тяжело даются", - отметил он.

Адлейба уточнил, что приобретение этих медикаментов тоже вызывает затруднения, так как препараты пропали из официальной продажи в России.

"Сейчас мы активно ищем возможности его приобрести. Конечно, есть резервы этих лекарств, но нужно понимать, сейчас они расходуются очень быстро. Недавно был запрос из Гудаутской ЦРБ и мы выдали им 16 упаковок "Артлегии" и плюс "Актемра". Допустим, мы приобретем 50 упаковок, а через два три дня они уже израсходованы, а это 2,5 миллиона рублей", - привел цифры Адлейба.

Он также подчеркнул, что глава государства поручил увеличить финансирование на борьбу с коронавирусом в целом, а не только на приобретение этих препаратов. При этом часть этих денег будет направлена на закупку медикаментов.

По словам Адлейба, помимо этих дорогих препаратов, остальное лечение бесплатное. На содержание медикаментами Гудаутского ковидного госпиталя в неделю требуется от 1 до 1,5 миллиона рублей - это боле 1000 наименований лекарств.

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