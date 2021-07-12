Криптоферму обнаружили на территории заброшенной воинской части в Пицунде

Аппараты изъяты на ответственное хранение и помещены под охрану на специализированный склад МВД республики.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Незаконно действующая ферма по майнингу криптовалют обнаружена сотрудниками "Черноморэнерго" на территории заброшенной воинской части в Пицунде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Госстандарта в присутствии представителей "Черноморэнерго" и сотрудников Пицундского отделения СГБ изъяли оборудование с объекта.

Всего было изъято и отправлено на хранение 322 аппарата.

Ранее оборудование по добыче криптовалют было обнаружено и изъято в здании птицефабрики в Пицунде.

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