Криптоферму обнаружили на территории заброшенной воинской части в Пицунде

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Незаконно действующая ферма по майнингу криптовалют обнаружена сотрудниками "Черноморэнерго" на территории заброшенной воинской части в Пицунде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники Госстандарта в присутствии представителей "Черноморэнерго" и сотрудников Пицундского отделения СГБ изъяли оборудование с объекта.
Всего было изъято и отправлено на хранение 322 аппарата.
Ранее оборудование по добыче криптовалют было обнаружено и изъято в здании птицефабрики в Пицунде.
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