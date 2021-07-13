ПЦР-лаборатории в Гагре и Очамчыре не работают из-за нехватки специалистов

СУХУМ, 13 июл - Sputnik, Бадри Есиава. ПЦР-лаборатории в Гагре и Очамчыре не запущены из-за нехватки штатного персонала и специалистов, которые настроили бы оборудование, сказала депутатам Парламента главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Она уточнила, что эти лаборатории готовы к открытию, но специалисты, которые должны были приехать вместе с оборудованием и настроить его, этого не сделали. Почему так произошло, она затруднилась ответить, так как этот вопрос не в ее компетенции.

По словам Скорик, республиканская санитарно-бактериологическая лаборатория в Сухуме работает на пределе возможностей. Если в июне там проводилось в сутки в среднем 294 теста на коронавирус, то в середине июля эта цифра выросло до 528.

Читайте также: