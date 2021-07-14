Милиция следит за соблюдением антиковидных мер в Абхазии

В Абхазии введен масочный режим и запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях из-за эпидситуации по коронавирусу.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Сотрудники милиции контролируют соблюдение ограничительных мер по коронавирусу во всех городах и районах Абхазии, сообщает МВД республики.

Предупредительно-профилактические мероприятия направлены на недопущение распространения COVID-19. Правоохранители призывают гостей и жителей страны с пониманием и ответственностью отнестись к соблюдению предписаний.

В частности, сотрудники милиции проводят профилактические рейды в часы пик, чтобы проверить соблюдение антиковидных мер на общественном транспорте, где водители и пассажиры обязательно должны носить маски.

Также пешие патрули охватывают все массово посещаемые объекты: центральные рынки, отдельные магазины розничной торговли, кафе и рестораны. Правоохранители следят за общественным порядком и напоминают о необходимости защищаться от вируса.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Абхазии с 5 июля введены ограничительные меры по коронавирусу: запрещены массовые мероприятия в закрытых помещения, в том числе свадьбы и поминки, с 12 июля вступили в силу дополнительные ограничения - для посещения закрыты все учреждения культуры. Накануне глава Минздрава республики заявил, что существующие ограничения нужно ужесточить.

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