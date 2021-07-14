МВД изъяло более 500 майнинг-аппаратов в Очамчырском районе за двое суток

Группа жителей Очамчырского района собралась в селе Араду во вторник 13 июля и выразила протест действиям силовиков, которые накануне провели рейды в этой части страны в рамках борьбы с незаконной добычей криптовалют.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Бадри Есиава. МВД Абхазии совместно с Госстандартом изъяло более 560 единиц оборудования для майнинга в Очамчырском районе за последние два дня, сообщил помощник министра внутренних дел страны Бадра Айба.

"С 12 на 13 июля 2021 года в Очамчырском районе Абхазии были проведены рейдовые мероприятия по выявлению и изъятию незаконного оборудования для майнинга криптовалют. В городе Очамчыра и близлежащих к нему селах выявлено и изъято 569 аппаратов. Изъятое под протокол сотрудников Госстандарта сдано на склад. Работа велась в прежнем режиме, никаких эксцессов и превышения полномочий в части применения силы сотрудниками милиции не выявлены", - отметил он.

Что касается недовольства по поводу работы силовых структур, которые выразила группа жителей Очамчырского района на сходе в селе Араду 13 июля, никаких предварительных комментариев ведомство не дает.

"Это право граждан Абхазии собираться и высказывать недовольство теми или иными действиями представителей власти прописано в Конституции Республики Абхазия", - подчеркнул он.

Группа жителей Очамчырского района собралась в селе Араду во вторник 13 июля. Они выразили протест действиям силовиков, которые накануне провели рейд в этой части страны в рамках борьбы с незаконной добычей криптовалют.

Как рассказал замглавы администрации Очамчырского района Артимон Габилая, люди, занимающиеся майнингом криптовалют, потребовали, чтобы их не трогали и дали возможность поработать. Они также ему рассказали, что сотрудники профильных органов при изъятии оборудования не составляли документы об этом.

Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии до марта 2022 года, запрещен и ввоз оборудования для майнинга на территорию республики. Такие меры приняты в связи с резким увеличением энергопотребления в стране и повышенными нагрузками на и без того изношенные электросети.

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