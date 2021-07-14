Власти и недовольные действиями силовиков майнеры из Очамчыры пришли к согласию

МВД Абхазии совместно с Госстандартом изъяло более 560 единиц оборудования для майнинга в Очамчырском районе во время рейдов 12-13 июля, после чего группа жителей этой части страны выразила протест на сходе в селе Араду.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Власти и недовольные действиями силовиков во время изъятия оборудования для майнинга криптовалют в Очамчырском районе пришли к согласию, сказал глава администрации района Беслан Бигвава в беседе с корреспондентом Sputnik.

"Да, вчера собрались, потому что изъяли оборудование, но основная претензия людей была в том, что силовики заходят к ним по ночам. Вызвали сотрудников МВД и задали им об этом вопрос. Они ответили, что проверки проводят по ночам, так как днем отключают майнинг-оборудование. Вторая претензия была в том, что некоторые сотрудники вели себя некорректно в одном из домов села Пакуащ, но в каком именно доме это имело место быть, никто не ответил. Сами сотрудники это отрицают", - отметил Бигвава.

По словам главы района, во вторник в Араду собралось около 150-200 человек. После чего в местную администрацию приехали замминистра внутренних дел, депутаты Парламента, представители прокуратуры, СГБ.

"Мы поднялись ко мне в кабинет вместе с представителями той группы людей. Пришли к тому, что доложим ситуацию президенту и поехали к президенту. Он сказал, что, если есть факты некорректного поведения силовиков, нужно их наказать и взять ситуацию под контроль. Сегодня приехал министр внутренних дел Дмитрий Дбар и сказал, что по ночам его сотрудники проверять больше не будут, но с крупными фермами будут бороться в любом случае", - уточнил Бигвава.

Бигвава добавил, что сегодня тоже прошла встреча с людьми, занимающимися майнингом криптовалют. Их было около 50 человек. С ними разговаривали заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая, руководители района, депутаты Парламента и районного Собрания.

По его словам, собравшимся объяснили, что ночью к ним больше никто вламываться не будет, но надо на время отключить свои майнинг-аппараты и выждать момент, пока не будет решена проблема с энергетическим кризисом или же республика не достигнет договоренности о перетоке электричества из России для этих целей. После этой беседы люди мирно разошлись.