Суд отказал защите Бориса Ачба в отводе состава Кассационной коллегии 

Адвокат Бориса Ачба Инга Габилая ходатайствовала об отводе всего состава Кассационной коллегии Верховного суда, рассматривающей жалобы на решение Сухумского горсуда.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Верховный суд отказал в ходатайстве адвоката Бориса Ачба в отводе всего состава Кассационной коллегии, сообщает Абаза ТВ.

Как говорится в сообщении, такое решение приняла председатель Верховного суда Манана Делба.

9 июля в ходе судебного заседания адвокат бывшего главы "Абхазавтодора" Бориса Ачба Инга Габилая ходатайствовала о привлечении в качестве свидетеля по делу экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба. Однако суд отказал стороне защиты.

После Инга Габилая выступила с другим ходатайством - об отводе всего состава Кассационной коллегии - Маи Квициния, Генри Гамисония и Мимозы Цушба. Причиной, по мнению адвоката, стали необъективность и предвзятость судей. Сторона обвинения не согласилась с этим.

Решение председателя Верховного суда на слушание 16 июля зачитала судья Майя Квициния.

“Из заявленного адвокатом Габилая ходатайства об отводе всему составу суда, а также материалов уголовного дела и кассационного производства, не усматриваются обстоятельства, дающие основание полагать, что судьи Верховного суда Республики Абхазия Квициния, Гамисония, Цушба лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе данного уголовного дела. Принятые ими процессуальные решения в рамках уголовного производства не могут рассматриваться, как необъективность и заинтересованность в исходе дела", - зачитала Майя Квициния.

Постановление обжалованию не подлежит. Судебное слушание по делу Бориса Ачба в прежнем составе судей продолжится на следующей неделе.

Бывший генеральный директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере – 19 471 162 рубля. На заседании 5 мая Сухумский городской суд признал виновным Ачба и приговорил его к семи годам заключения под стражу, с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и конфискацией имущества.