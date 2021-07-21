Сумма штрафов за незаконное потребление света в Абхазии превысила 2 миллиона рублей

В марте этого года парламентарии ужесточили меры наказания за незаконное потребление электричества на территории республики.

СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Сумма выписанных штрафов за незаконное потребление электричества в Абхазии составила 2 400 000 рублей, рассказала на брифинге для журналистов вице-премьер, министр экономики республики Кристина Озган.

Озган отметила, что по данным ГТК, до введения запрета на ввоз оборудования по добыче криптовалюты в Абхазию было ввезено 66 852 аппарата, вывезено из республики 23 314 единиц, конфисковано – 3 300 штук. В суд направлено 87 исков и принято более 20 судебных решений.

Согласно действующему абхазскому законодательству, за незаконное потребление электроэнергии следует наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере двадцати минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности. На должностных лиц в размере тысячи минимальных размеров оплаты труда. (МРОТ составляет 60 рублей – ред.)

Глава Минэка отметила, что Абхазия потребляет в среднем до двух миллионов киловатт больше, чем в аналогичные периоды прошлого года, что свидетельствует о существенном уровне незаконного потребления. Министр объяснила, что перед правительством стоит задача снизить объем потребления на 1,5 миллиона киловатт-часов.

"Мы ведем борьбу, она непростая. Президент на личном контроле держит эту проблему, задействовано много сил. С 4 июля прослеживается существенная динамика снижения. С шести миллионов спустились на один миллион киловатт-часов. Ситуация меняется, периодически растет в некоторых районах, периодически снижается", - добавила она.

В декабре 2018 года правительство Абхазии ввело временные ограничения на добычу криптовалюты в республике, ввоз оборудования запрещен не был. В сентябре 2020 года постановления правительства предусматривали легализацию уже ввезенного оборудования, запрет на ввоз оборудования, внесение законодательных инициатив о лицензировании и налогообложении, обязательные требования к техническим условиям по подключению.

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