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Границы, дизайн и запреты: градостроительный совет Сухума возобновил работу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Работа градостроительного совета при администрации Сухума была прервана с начала пандемии. В пятницу 23 июля состоялось совещание.

СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Вопросы проведения строительных работ в столице, реконструкций, увеличение этажей возводимых зданий, а также определение границ исторической части Сухума обсудили члены градостроительного совета при администрации, об этом пишет пресс-служба администрации.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова на встрече с коллегами обратила внимание на то, что работы по строительству и проектированиюв городе, несмотря на пандемию коронавируса, продолжаются. Возможно, не прежними темпами, но их нужно регулировать.

Она также подчеркнула, что в Сухуме наблюдается увеличение этажности зданий и необходимо определить допустимые параметры застроек.

Участники совещания пришли к мнению о необходимости определения границ исторической части Сухума, где будут применять конкретные градостроительные нормы. Помимо этого, считают специалисты, нужно разработать дизайн-код для соблюдения целостности архитектурного облика города.

"Это внешний вид города, который идет в соответствии с архитектурой города – это и малые архитектурные формы киосков, и вывески на зданиях, и реклама, отдельно стоящая реклама, элементы благоустройства. Все это создает лицо города. Чем более точно и подробно будет прописан дизайн-код, тем проще будет работать и жителям города, и чиновникам, выдавая разрешения", - отметила Шаменкова.

 

В целях борьбы с загруженностью на столичных дорогах и пробками председатель Союза архитекторов Теймураз Зантария предложил до принятия нового генерального плана запретить строительство, устройство, установку, выделение земельных участков под различные объекты вдоль транзитных и внутригородских транспортных магистралей.

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