После потопа: как в Абхазии справляются с последствиями стихии

Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов, из-за повреждения насосных станций часть Сухума и Гулрыпшский район остались без воды.

О том, какие работы ведутся на данный момент в республике по устранению последствий стихии, и как потоп сказался на сельском хозяйстве страны, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Последствия стихии

Самый большой ущерб непогода нанесла Гудаутскому району, где вышедшие из берегов реки подтопили не менее 350 домов. Как рассказал Sputnik заместитель главы администрации района Валерий Авидзба, вода сейчас сошла, и жители расчищают первые этажи своих домов. Он подчеркнул, что стихия нанесла большой ущерб, который еще предстоит оценить, и что администрация района начала принимать заявления от пострадавших.

"У жителей пострадала мебель, электронная техника, которая располагалась на первых этажах, также несколько автомобилей унесло в море. После того как будут приняты все заявления, предстоит составить дефектные акты, затем оказать помощь жителям", - подчеркнул Авидзба.

По словам заместителя главы администрации Гудаутского района, жители обеспечены электроэнергией и водоснабжением, однако, в нескольких селах смыло дороги и мосты. Авидзба также отметил слаженную работу городских служб и МЧС республики, которые отмывали от грязи подтопившие дворы.

Для того чтобы оказать помощь всем пострадавшим, администрация Гудаутского района надеется на помощь центральных властей, так как своими силами справиться им не удастся из-за недостатка средств.

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Заместитель главы администрации Очамчырского района Артимон Габилая рассказал, что ливневые дожди сказались на селах Кындыг, Джгерда из-за того, что река Дгамшь вышла из берегов и затопило несколько домовладений.

"В селе Джгерда пострадал мост, также смыло часть центральной дороги в районе села Кындыг. Для того, чтобы начать работы необходимо дождаться спада уровня воды в реке Тоумыш, планируем приступить к работе сегодня, завтра", - подчеркнул он.

Помимо всего прочего поднявшаяся вода подтопила сельхозугодия крестьян, пострадали арбузные плантации, кукурузные поля, рассказал Габилая.

Без воды

Замдиректора столичного департамента ЖКХ Руслана Авидзба рассказал, что в результате стихии были обесточены две насосные станции в Келасуре.

"Гулрыпшская насосная станция снабжает весь Гулрыпшский район, Агудзеру, близлежащие села и часть Синопа. Келасурская насосная станция снабжает часть Турбазы, Батумскую улицу (братьев Зантария - ред.), Чанба, часть села Баслата. Насосы, слава богу, не сгорели, потому, что вовремя были отключены, сейчас ведутся работы по осушке насосов", - сообщил Авидзба.

Восстановление подачи воды в Гулрыпш и часть Синопа займет меньше времени, что касается келасурской насосной станции, ситуация хуже, подчеркнул он.

"Когда река Келасур вышла из берегов, она снесла опорный водопровод, который шел через реку от насосной станции к городу. Поэтому, улицы Чанба, Батумская, Хварцкия, Комсомольская остаются без воды. Сейчас, силами "Водоканала" проводятся работы по монтажу перемычки, чтобы усилить Турбазу, потому что на первых порах нужно запитать их водой. Сейчас идут подготовительные работы, чтобы провести опорный водопровод через реку, трубы уже найдены, заказаны отводы, потому что в Абхазии их нет, но они прибудут быстро. Ждем, пока уровень воды в Келасуре спадет, потому что необходимо туда загнать технику, чтобы подготовить дно реки для укладки труб", - отметил Авидзба.

Что касается поручения главы администрации Сухума Беслана Эшба об обеспечении питьевой водой жителей, Руслан Авидзба сообщил, что эту работу будет проводить столичный "Водоканал".

"У нас есть водоводы, которые будут доставлять воду по тем адресам, где ее сейчас нет. Пока в кране воды нет, будем ее доставлять людям вручную", - рассказал он.

Помимо этого, вследствие наводнений пляжная зона столицы была захламлена мусором, ветками и грязью, которые принесли реки, и сейчас идет расчистка.

"Сейчас МУП "Благоустройство" ведет масштабные работы по очистке пляжной зоны. Помимо этого ведутся работы по очистке ливневых канализаций, очень много подтоплений было связано с тем, что много ила и песка нанесло в ливневки", - отметил Авидзба.

Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия рассказал, что для того, чтобы восстановить подачу питьевой воды необходимо восстановить дорогу, которую смыло после того, как насосы вывезли для починки. Предполагается, что восстановить дорогу и заново установить отремонтированные насосы удастся в короткий промежуток времени и уже 29 июля Гулрыпшский район будет обеспечен питьевой водой.

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