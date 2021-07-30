Минсельхоз Абхазии: хозяйства, пострадавшие из-за ливней, получат компенсацию

Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов.

СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государство окажет поддержку в виде компенсаций сельхозпроизводителям, которые пострадали от ливневых дождей, об этом в интервью радио Sputnik рассказал заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш.

"В селе Кындыг пострадали производители арбуза, на пяти гектарах все смыло, по примерным подсчетам, они потеряли до ста тонн урожая, который на днях они уже должны были собирать. Туда выезжали представители управления сельского хозяйства администрации Очамчырского района, для оценки ущерба", - подчеркнул он.

Он добавил, что в селе Кындыг также смыло 12 гектаров кукурузы, в остальных местах непогода не нанесла столь большого ущерба сельскому хозяйству.

Что касается прогнозов, то Дмитрий Хагуш заметил, что в этом году в Абхазии планируется собрать до 5,5 тысячи тонн бахчевых. Он рассказал, можно ли ограничить ввоз в республику бахчевых для того, чтобы поддержать местных производителей.

"С этой проблемой мы знакомы очень давно, буквально два года назад мы хотели подготовить постановление о том, чтобы на период созревания бахчевых в Абхазии, поднять пошлину, чтобы контролировать завоз в Абхазию арбузов и дынь", - сказал замминистра.

У Абхазии действует соглашение с правительством Российской Федерации от 2012 года, где прописано о том, что товары, которые произведены в России или в Абхазии не подлежат пошлинным сборам. Поэтому, несмотря на то, что сельхозпроизводители Абхазии испытывают немалую конкуренцию, регулировать ввоз продукции не представляется возможным, говорит Дмитрий Хагуш.

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