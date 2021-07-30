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Продолжаются работы по восстановлению водовода на келасурской насосной станции

Названы сроки восстановления смытого рекой Келасур водовода

© Foto / официальный портал администрации города Сухум
В Абхазии
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Без подачи питьевой воды в Сухуме остаются улицы Батумская и Чанба, села Баслата и Дзыгута и частично Турбаза.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Работы по восстановлению 120-метрового напорного водовода диаметром 50 сантиметров на келасурской насосной станции могут завершится к вторнику 3 августа, пишет администрация Сухума со ссылкой на главу "Водоканала" Даура Пачкория.

© Foto / сайт Администрации города Сухум
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29 июля департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации столицы приступил к восстановительным работам после того, как 27 июля водовод, проложенный через реку Келасур, был смыт в результате подъема воды в реке.

Отмечается, что уровень воды в реке не позволял начать работы раньше, также была подмыта дорога к месту проведения ремонтных работ.

Для проведения работ используется спецтехника, специалисты занимаются восстановлением труб.

"Келасурская промышленная компания помогла нам - перебросили реку на другую сторону, прорыли нам траншею, укладываем трубы. После того, как проложим трубу в одной половине, речку перебросим - будем проводить такую же работу на другой стороне реки. Ко вторнику мы должны завершить работы", - рассказал директор МУП "Водоканал" Даур Пачкория.

Без воды остаются улицы Батумская и Чанба, села Баслата и Дзыгута и частично Турбаза.

МЧС Абхазии сообщало, что жителям Синопа, района Турбазы и улицы Чанба, вода доставляется спасателями в автоцистернах.

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