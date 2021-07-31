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Пожар произошел в жилой квартире в Гагре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Огонь в квартире тушили два пожарных расчета, выехавшие на место после поступления сигнала о чрезвычайном происшествии.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Двухкомнатная квартира в жилом доме загорелась на улице Абазгов в Гагре, об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Отмечается, что к тому моменту, когда спасатели ведомства были на месте, квартира была уже полностью охвачена огнем.

Пожар тушили два пожарных расчета. Пожарные приложили все усилия, чтобы остановить огонь. Однако квартира выгорела полностью.

© Foto / МЧС РА
Пожар в Гагре

Ведомство сообщает, что пострадавших нет.

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