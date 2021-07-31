Пожар произошел в жилой квартире в Гагре

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Двухкомнатная квартира в жилом доме загорелась на улице Абазгов в Гагре, об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Отмечается, что к тому моменту, когда спасатели ведомства были на месте, квартира была уже полностью охвачена огнем.
Пожар тушили два пожарных расчета. Пожарные приложили все усилия, чтобы остановить огонь. Однако квартира выгорела полностью.
Ведомство сообщает, что пострадавших нет.
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