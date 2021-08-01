Ученый, меломан и первооткрыватель: Олегу Бгажба исполнилось 80 лет

О том, какой Олег Бгажба внес вклад в абхазскую науку, что о нем рассказывают друзья и коллеги, что он считает самым большим достижением в работе, какой период из жизни он хотел бы повторить, а также, что именинника расстроило в свой юбилей, читайте в материале корреспондент Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Многогранная личность

Историк, профессор Абхазского Государственного университета Станислав Лакоба познакомился с Олегом Бгажба, когда учился в 9 классе.

"Познакомил нас очень известный профессор, археолог Лев Соловьев. Помню, как он сказал, что сейчас придет один очень худой человек и чтобы мы не придавали этому значение. Пришел Алик, но он совершенно мне не показался худым. Оказывается, он (Соловьев - прим.) перепутал с его дядей, мельником, который действительно был очень худым. Так мы и познакомились", - поделился Лакоба.

С годами их отношения переросли в дружеские и профессиональные. Вместе они проводили археологические раскопки, а в 2007 году издали учебник "История Абхазии с древнейших времен до наших дней".

Станиславу Лакоба даже удалось пролить свет на судьбу деда юбиляра Салумана Бгажба, о котором в народе сложили песню. Во время изучения темы политических ссыльных Абхазии в губерниях Российской империи, он нашел документы и материалы, где подробно описывались события, произошедшие с предком.

"Этому человеку пришлось многое пережить. Он сидел на Нерчинской каторге. Если мне не изменяет память, в 1895 году он уже находился там. Провел на каторге восемь лет, но потом вернулся. Помню, отец Алика, его родственники были очень рады тому, что обнаружились эти документы", - отметил Лакоба.

Он также подчеркнул, что семья Олега Бгажба известна в Абхазии. Другой дед по материнской линии Андрей Чочуа был председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР с 1948 по 1958 годы, советским государственный и партийным деятелем.

Сам именинник, по словам его коллеги, не только выдающийся ученный, но и великолепный баскетболист в прошлом, также не лишен литературного таланта. В молодости он часами мог рассказывать друзьям и знакомым о джазе и исполнителях этого музыкального жанра.

По натуре своей Бгажба человек спокойный, но всегда умел за себя постоять. Лакоба рассказал случай, который произошел с юбиляром в автобусе много лет назад.

"Мы ехали с раскопок в переполненном автобусе. Ему надо было выходить, а впереди стояли двое огромных свана и намеренно не пропускали его. Алик, будто стал в два раза больше, схватил одного из них за нос и начал трясти. Они от этого ошалели, ничего не поняли и не сказали. Алик вышел, и они поехали дальше", - поделился Лакоба и добавил, что Бгажба доброжелательный человек.

Одним из наиболее значимых достижений юбиляра, по мнению Лакоба, это спектральный анализ и результаты изучения древней металлографии найденных во время раскопок на территории Абхазии мечей из дамасской стали. Как Бгажба удалось выяснить в результате кропотливой и продолжительной работы, эти мечами не просто пользовались абхазские воины, но и сама сталь производилась в Абхазии.

Лакоба уверен, что это стало большим открытием для абхазской науки и ее истории. Накопленные знания и умения Бгажба передал своим ученикам, многие из которых добились высоких результатов в своем деле.

Проводник знаний

Историк, декан исторического факультета Абхазского Госуниверситета Алик Габелия знаком с Олегом Бгажба около сорока лет после того, как начал работать в Сухумском институте.

Из десятков трудов юбиляра, Габелия выделил тему его кандидатской работы – "Материальная культура средневековой Абхазии". Он тоже считает, что открытие Бгажба исторического факта о дамасской стали в Абхазии, было уникальным.

"Работая вместе с Юрием Вороновым в цебельдинской экспедиции, он впервые в Советском союзе выявил изделия из этого металла. Именно он впервые в Абхазии сделал спектральный анализ железных изделий. Специально для этого он поехал в Институт археологии Академии наук СССР", - рассказал историк.

© Sputnik / Владимир Первенцев Абхазская АССР. Сын доктора филологических наук Хухута Соломоновича Бгажбы, археолог Олег Хухутович Бгажба.

Этой работой, подчеркнул Габелия, Бгажба доказал, что примерно с конца VIII – начало VII веков до нашей эры стали применять железные изделия, и они изготавливались на месте. Это свидетельствует о развитии этого ремесла в Абхазии.

Габелия и Бгажба провели не одну экспедицию и в полевых условиях, уверен он, человек раскрывают свой внутренний мир, характер и качества.

"В этих условиях археологи делят последний кусок хлеба, делятся последней бутылкой воды – это сближает и проявляет суть человека. Олег Хухутович именно такой человек. Он щедрый во всем и в передаче знаний, в том числе", - отметил Габелия.

Бгажба около четырех десятка лет преподает в Абхазском Госуниверситете, ведет специальные курсы по археологии, истории страны, руководит курсовыми, дипломными, магистерскими работами.

Выполнять все эти задачи в столь преклонном возрасте нелегко, но творческие люди, которые ставят перед собой цель передать свои знания молодым, не торопятся на пенсию и взаимодействии с молодежью придают им силы, энергию, вдохновение, считает Габелия.

На момент нашей беседы с Аликом Габелия, он еще не успел поздравить юбиляра с праздником. Историк признался, что непременно ему наберет, но сначала подберет нужные для такого события слова.

Многие пользователи социальных сетей тоже не обделили вниманием именитого абхазского ученного. Наряду с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни от учеников, друзей и знакомых, Госкомитет по делам молодежи напомнил, что Бгажба к тому же почетный мастер спорта Республики Абхазия по баскетболу.

Скромный юбилей

Олега Бгажба свой юбилей решил не отмечать. Во многом из-за пандемии коронавируса. Как он рассказал корреспонденту Sputnik, первым с Днем рождения его поздравил коллега и ученик Валентин Нюшков. В течение дня поступило также много звонков от родственников, друзей и коллег не только из Абхазии, но и за ее пределами.

Поздравить юбиляра из Москвы приехала внучка Бгажба, но на момент нашей беседы они еще не успели встретиться. Именинник признался, что подарков к тому часу было немного. С утра авторы исследовательского проекта "Великая Абхазская стена" подарили ему бутылку ямайского рома. Сам Олег Бгажба алкоголь не употребляет давно, но предпочитал абхазскую чачу и вино, сделанное в селах, Хуап, Ачандара и Арасадзыхь.

Также до ученого дошли слухи о том, что в Абхазском институте гуманитарных исследований планируют провести международную конференцию в его честь, куда приглашены иностранные специалисты тоже. Не исключено, что конференция пройдет в онлайн режиме из-за эпидемиологической обстановки.

Это не единственная новость, которая поступила к юбиляру в его 80-летие. Настроение испортила информация о том, что в институте в рамках оптимизации планируют сокращение штатного расписания на 30 единиц. Бгажба с сожалением отметил, что такие меры губительно повлияют на учреждение.

Что касается его научного открытия, Бгажба разделяет мнение коллег о том, что оно в его жизни было самым значимым. Он вспомнил, что в ту пору он полгода изучал металлографию в Москве и провел в лаборатории около 500 анализов.

"Если до этого во всем СССР было известно всего о двух мечах VI и VIII веков в Прибалтике, то у нас в разных районах было найдено шесть мечей. Можно сделать вывод о том, что каждый второй воин примерно в III, V, VI веках был вооружен самым мощным оружием того времени. Они стояли на охране провинции Римско-византийской империи, которая уже не могла сама охранять свои границы и нанимала народы, находящиеся в приграничной зоне и платила большие деньги", - поделился он.

Если отбросить исследовательские успехи, самым интересным периодом в жизни были студенческие годы, признался он.

"Было время, когда никто не интересовался кто и какой национальности. Для нас была одна "национальность" - сухумец. Часто вспоминаю также аспирантуру. Тогда там учились 50 абхазцев. Половина из них, к сожалению, уже ушла из жизни. Это был цвет науки", - сказал юбиляр.

Археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, профессор Олег Бгажба – автор более 150 научных работ, в том числе 15 монографий. За значительный вклад в развитие абхазской науки в 2011 году ему присуждено почетное звание "Заслуженный деятель науки Абхазии.

Олег Бгажба родился в известной интеллигентной семье, его отец Хухут Бгажба – крупный ученый-языковед, литературовед, основоположник абхазской литературной критики, а дед Соломон Бгажба – герой, о котором народ сложил песню. Олег Бгажба с золотой медалью окончил 10-ю Горскую школу в Сухуме и поступил на историко-филологический факультет СГПИ имени Горького. Завершив учебу в вузе с красным дипломом, в 1967 году поступил в аспирантуру Института археологии Академии наук СССР.

В 1968 году Олег Бгажба пришел работать в отдел археологии Абхазского института языка, литературы и истории имени Гулиа (ныне - Абхазский институт гуманитарных исследований - ред), позже он стал заведующим отделом истории в этом институте. Более 25 лет преподает в АГУ. Автор учебников по истории Абхазии.

В 1972 году Олег Бгажба защитил кандидатскую диссертацию на тему "Материальная культура средневековой Абхазии. VI–XIII вв." , в 1995 году - докторскую на тему "История железообрабатывающего производства в Западном Закавказье нач. I тыс. до н. э. – середина II тыс. н. э" в Москве в институте археологии РАН.

Бгажба проводил раскопки поселений, могильников, церквей в Мыку, Бедиа, Новом Афоне, крепостных комплексов древней и средневоковой Абхазии. На основе разработанной им модели комплексного подхода (археология, история, металлография, этнология, фольклор, лингвистика) Олег Бгажба доказал, что территория Абхазии являлась одним из древних очагов металлургии железа и путей его диффузии из Малой Азии в Европу на фоне всего Причерноморья, Закавказья, Северного Кавказа, Поволжья, Средиземноморья.