СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Южная Осетия и Абхазия могут провести совместные военные учения на территории одной из республик, заявил Анатолий Бибилов в ходе встречи с абхазским лидером Асланом Бжания.
В Администрации Президента Южной Осетии в субботу 7 августа прошла встреча президентов Абхазии и Южной Осетии.
Делегация Абхазии прибыла в Цхинвал с трехдневным официальным визитом для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года.
Это первый визит Аслана Бжания в Южную Осетию в качестве главы государства.
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