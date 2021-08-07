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Бригадные тактические учения в Республике Северная Осетия-Алания. Архивное фото.

Южная Осетия и Абхазия могут провести совместные военные учения

© Sputnik / Саид Царнаев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В Цхинвале прошла встреча лидеров Южной Осетии и Абхазии Анатолия Бибилова и Аслана Бжания.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Южная Осетия и Абхазия могут провести совместные военные учения на территории одной из республик, заявил Анатолий Бибилов в ходе встречи с абхазским лидером Асланом Бжания.

© Sputnik
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В Администрации Президента Южной Осетии в субботу 7 августа прошла встреча президентов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация Абхазии прибыла в Цхинвал с трехдневным официальным визитом для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года.

 

Это первый визит Аслана Бжания в Южную Осетию в качестве главы государства. 

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