В Цхинвале прошла встреча лидеров Южной Осетии и Абхазии Анатолия Бибилова и Аслана Бжания.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Южная Осетия и Абхазия могут провести совместные военные учения на территории одной из республик, заявил Анатолий Бибилов в ходе встречи с абхазским лидером Асланом Бжания.

В Администрации Президента Южной Осетии в субботу 7 августа прошла встреча президентов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация Абхазии прибыла в Цхинвал с трехдневным официальным визитом для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года.

Это первый визит Аслана Бжания в Южную Осетию в качестве главы государства.

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