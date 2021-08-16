Сильный ливень обрушился на Сухум в ночь с 15 на 16 августа. Больше всего пострадал район Турбазы.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Река Басла вышла из берегов в Сухуме из-за сильного ливня в ночь с 15 на 16 августа.

Район Турбазы в столице оказался затопленным. Вода зашла в частные дома, магазины.

Официальной информации о масштабах бедствия пока нет.

За последний месяц сильные ливни уже в третий раз становятся причиной подтопления частных владений по всей республике.

Так, ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов, из-за повреждения насосных станций часть Сухума и Гулрыпшский район остались без воды.

4 июля штормовой ветер и ливень нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.

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