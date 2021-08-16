11:55 16 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR86.22
Поиск

Река Басла вышла из берегов в Сухуме из-за сильного ливня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
903 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/10/1033042993.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210816/1033043513/Reka-Basla-vyshla-iz-beregov-v-Sukhume-iz-za-silnogo-livnya.html

Сильный ливень обрушился на Сухум в ночь с 15 на 16 августа. Больше всего пострадал район Турбазы.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Река Басла вышла из берегов в Сухуме из-за сильного ливня в ночь с 15 на 16 августа.

Район Турбазы в столице оказался затопленным. Вода зашла в частные дома, магазины.

Официальной информации о масштабах бедствия пока нет.

За последний месяц сильные ливни уже в третий раз становятся причиной подтопления частных владений по всей республике.

Так, ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов, из-за повреждения насосных станций часть Сухума и Гулрыпшский район остались без воды.

4 июля штормовой ветер и ливень нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Скакуны, апацхи и мастерская: работа и жизнь Отара Чанба из Лыхны
Потоп и эвакуация: как МЧС помогало жителям подтопленных домов в Сухуме
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться