За последний месяц сильные ливни трижды становились причиной подтопления частных владений по всей республике.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Ущерб от урагана в Абхазии составил более 80 миллионов рублей, заявил на рабочем совещании у президента премьер-министр Александр Анкваб. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о ликвидации последствия сильных ливневых дождей, обрушившихся на республику 4 июля, в ночь с 26 на 27 июля и 16 августа.

Отмечается, что в сумме, озвученной главой Правительства, не учтено три сгоревших дома и 19 поврежденных автомашин.

По словам Анкваб, всего стихия затронула 231 дома, пострадало 242 объекта. Процесс подсчета убытков продолжается.

Компенсации выплачены только жителям Гулрыпшского района на сумму более четырех миллионов рублей.

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