СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Ущерб от урагана в Абхазии составил более 80 миллионов рублей, заявил на рабочем совещании у президента премьер-министр Александр Анкваб. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Речь идет о ликвидации последствия сильных ливневых дождей, обрушившихся на республику 4 июля, в ночь с 26 на 27 июля и 16 августа.
Отмечается, что в сумме, озвученной главой Правительства, не учтено три сгоревших дома и 19 поврежденных автомашин.
По словам Анкваб, всего стихия затронула 231 дома, пострадало 242 объекта. Процесс подсчета убытков продолжается.
Компенсации выплачены только жителям Гулрыпшского района на сумму более четырех миллионов рублей.
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