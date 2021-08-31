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Галский район и Центр правозащиты российских соотечественников будут сотрудничать

© Foto / Пресс-служба Координационного союза организаций русских соотечественников
В Абхазии
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Граждане России и Абхазии смогут получать юридические консультации, смогут получить правовое сопровождение сделок.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Общественная организация "Центр правозащиты российских соотечественников в Абхазии" (член КСОРС) договорилась с руководством Галского района о сотрудничестве в области оказания юридической и правовой помощи жителям района. Об этом сообщает пресс-служба Координационного союза организаций русских соотечественников.

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Пилия о развитии экономики, майнинге и паспортизиции в Галском районе

"Наш Центр бесплатно оказывает юридические и правовые консультации. Любой гражданин России в Абхазии, да и не только, может получить эти консультации. Если нужно провести юридическое сопровождение, то мы его проведем, какие-то документы подпишем, в зависимости от ситуации конкретного человека", - сказала руководитель Центра Елена Жилинская, отметив, что каждый вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.

Глава Галского района Константин Пилия поблагодарил руководство Центра за внимание к проблемам района, подчеркнув, что ситуацию нужно менять.

"Действительно, тема очень важная и насущная. Хочу вас поблагодарить за эту инициативу. Сейчас ситуация несколько сложная и её нужно менять. Мы готовы сотрудничать с вами в этом направлении", - сказал он.

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