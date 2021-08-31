Число посещений Рицинского парка и Новоафонской пещеры бьют показатели прошлых лет

С 1 мая российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более 4,5 миллиона человек.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Рицинский Реликтовый Национальный парк посетили 501 132 человека с начала года по 20 августа, а Новоафонскую пещеру – 309 886 человек. Об этом пишет агентства Апсныпресс.

Объем оказанных платных услуг парка составил более 167,8 миллионов рублей, пещеры – 154,6 миллионов рублей.

Эти показатели в разы превышают цифры прошлых двух лет.