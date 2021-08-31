00:00 01 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.28
  • EUR86.67
Поиск

Число посещений Рицинского парка и Новоафонской пещеры бьют показатели прошлых лет

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/12/1033058572.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210831/1033132349/Chislo-posescheniy-Ritsinskogo-parka-i-Novoafonskoy-peschery-byut-pokazateli-proshlykh-let.html

С 1 мая российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более 4,5 миллиона человек.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Рицинский Реликтовый Национальный парк посетили 501 132 человека с начала года по 20 августа, а Новоафонскую пещеру – 309 886 человек. Об этом пишет агентства Апсныпресс. 

Объем оказанных платных услуг парка составил более 167,8 миллионов рублей, пещеры – 154,6 миллионов рублей.

Эти показатели в разы превышают цифры прошлых двух лет. 

  Количество посетителей Заработано
2019 год    
Рицинский парк  281 558 человек более 91 миллионов рублей
Новоафонская пещера 190 142 человека 94,6 миллионов рублей
2020 год    
Рицинский парк  108 342 человека 36 миллионов рублей
Новоафонская пещера  44 503 человека более 22 миллионов рублей
Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Картонные шедевры японской художницы
Под звуки фейерверков: США ушли из Афганистана
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться