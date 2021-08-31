Число посещений Рицинского парка и Новоафонской пещеры бьют показатели прошлых лет

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Рицинский Реликтовый Национальный парк посетили 501 132 человека с начала года по 20 августа, а Новоафонскую пещеру – 309 886 человек. Об этом пишет агентства Апсныпресс.
Объем оказанных платных услуг парка составил более 167,8 миллионов рублей, пещеры – 154,6 миллионов рублей.
Эти показатели в разы превышают цифры прошлых двух лет.
|Количество посетителей
|Заработано
|2019 год
|Рицинский парк
|281 558 человек
|более 91 миллионов рублей
|Новоафонская пещера
|190 142 человека
|94,6 миллионов рублей
|2020 год
|Рицинский парк
|108 342 человека
|36 миллионов рублей
|Новоафонская пещера
|44 503 человека
|более 22 миллионов рублей
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