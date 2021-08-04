Путешествие вокруг Рицы: что происходит в национальном парке Абхазии

Рицинский национальный парк занимает площадь в 36 000 гектаров и такая территория требует ухода, финансовых вливаний, улучшения инфраструктуры и устранения последствий стихийных бедствий, которые периодически там происходят.

О том, как корреспондент Sputnik впервые увидел Гегский водопад, как изменилась дорога к нему, что нового появилось на территории парка, какие ремонтные работы там проведены, где сосредоточено наибольшее "напряжение" и кто попался на фотоловушки, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Гега и ее окрестности

Мне много где доводилось побывать в Абхазии, как по работе, так и вне ее, но Гегский водопад всегда оставался для меня "недосягаемым" без веских на то причин.

Туда несложно попасть и дорога не занимает много времени, но увидеть это чудо природы своими глазами как-то не приходилось. Не редко это вызывало удивление среди друзей и знакомых, которые съездили туда и не раз. Теперь мне есть, что им ответить.

© Sputnik / Томас Тхайцук Туристы в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии

От трассы до Гегского водопада семь километров – четыре по прямой и три на подъем. Рельеф, действительно, не из простых, но пейзажи открываются завораживающие. Скалы сменяются лесами и чащами, дорогу по левой стороне "сопровождает" река Гега.

Один из самых больших водопадов в стране предстает перед взором неожиданно, после затяжного поворота, и вызывает восторженные крики среди туристов, путешествующих в основном на УАЗах без крыши. В моем случае эмоции были сдержаннее, но не менее яркие, думаю.

Вода "вырывается" из скалы с высоты около 70 метров и с грохотом падает на камни, от которых во все стороны разлетаются еле заметные освежающие капли. Упустить возможность сделать пару кадров на фоне "гиганта" я не мог.

© Sputnik / Томас Тхайцук Корреспондент Sputnik Абхазия греется в лучах солнца на фоне Гегского водопада

Кристина и Томас из Нижнего Новгорода не смогли подобрать слова, которые передали бы их впечатления от увиденного - таких пейзажей у них не встретишь.

"Это не описать словами. Очень красиво. У нас такого нет. Здесь природа необычная и такое крайне редко, где можно встретить", - поделилась Кристина.

Екатерина из Екатеринбурга побывала в Абхазии впервые с однодневной экскурсией. Природа республики пришлась ей по душе, и она планирует в следующем году приехать на отдых, но уже не на один день.

Рицинский национальный парк простирается на площади 36 000 гектаров. Активная фаза подготовки к курортному сезону там началась еще в мае. По обеим сторонам дороги, ведущей от контрольно-пропускного пункта и до самого озера, расчистили кустарники, отмыли бордюры и нанесли сплошные полосы.

Как рассказал главный лесничий парка Тенгиз Джергения, асфальт, уложенный еще немецкими военнопленными после Великой Отечественной войны, был частично отремонтирован. В общей сложности новое покрытие появилось на 25 из 47 километрах за счет средств администрации парка. На это потребовалось чуть больше 30 миллионов рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы по укладке асфальта в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии

Старый асфальт переводить не стали. Его использовали на проблемных участках и для ремонта парковочных мест, например, у поворота к Гегскому водопаду. Там обычно стоят водители внедорожников, которые возят к этому водопаду туристов.

Дорогу к водопаду легкой не назовешь. По ней ездят исключительно на автомобилях повышенной проходимости, но после ремонта на прошлой неделе, возможности своего транспорта могут испытать также владельцы кроссоверов.

В каком состоянии была дорога раньше, сказать не могу, ведь я там был впервые. Разобраться помогли сами "джипперы", которые отметили, что преодолевать путь стало намного комфортнее и быстрее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Туристы в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии

Необходимости в капитальном ремонте дороги Джергения не видит по нескольким причинам. Одна из них связана с тем, что асфальт долго там лежать не сможет из-за вымывания грунта и, если обеспечить проезд туда легковым автомобилям, то избежать пробок, аварийных ситуаций будет невозможно. В день к водопаду проезжает до 300 автомобилей.

Ослепленные красотами гости страны порой теряют бдительность, что приводит к трагическим последствиям. В начале июня жительница Татарстана Дарья Манасова упала с нефункционирующего моста в реку Гега. Ее тело все еще не нашли.

Тенгиз Джергения рассказал подробности того несчастного случая. В том месте водители внедорожников останавливаются, чтобы перед восхождением включить передний привод и зачастую в этот момент туристы выходят из транспорта для фотографий, перекура.

"Девушки прошли на этот старый мост, по которому раньше ездила спецтехника и сейчас он не используется. Они стояли в начале моста. В те дни массово таял снег, и уровень воды был высоким. Скорее всего, девушка посмотрела вниз и у нее закружилась голова. Она упала", - рассказал он.

После того случая проход на мост перегородили сеткой и установили предупреждающую табличку.

Флора и фауна

Рицинский парк богат флорой и фауной. В основном там произрастают пихты и бук, но главную ценность этой зоны - кавказский самшит удалось сохранить лишь вдоль дороги. В 2012 году в Абхазию проникла самшитовая огневка, которая уничтожила существенную часть этого редкого растения. С тех пор в парке и Бзыбском ущелье ежегодно лечат самшит. Паразит отступил, но на восстановление насаждений могут потребоваться десятки лет.

© Sputnik / Акоп Кущян Альпийские луга

По рассказу Джергения, именно гибель самшита приводит к частым камнепадам. Корни растения сдерживают процесс разрушение скал. На опасных участках установлены предупреждающие знаки, и количество их будет увеличиваться.

В конце июля у Голубого озера произошел оползень. С холма на проезжую часть вынесло камни, землю и ветки деревьев. Последствия стихии удалось быстро устранить без помех для автомобильного трафика, но понадобилось еще несколько дней для отмывки дороги от песка.

Тенгиз Джергения работает лесничим уже около 25 лет. Начинал он в Пицундско-мюссерском заповеднике, а в 2014 году его перевели в Рицинский парк. Выбрал он эту профессию не только, потому что в его роду было несколько специалистов в лесном хозяйстве, но также из-за любви к природе.

Он не скрывает, что в начале карьеры было нелегко. Приходилось завоевывать авторитет среди более опытных коллег из старшего поколения, но со временем даже удалось с ними сдружиться.

Особенно сложным выдался послевоенный период, когда у государства не хватало сил и средств бороться с незаконной вырубкой лесов.

"В стране тогда был беспорядок. Люди могли заехать на территорию заповедной зоны и рубить лес. Приходилось писать акты, привлекать экологическую прокуратуру. Отстаивали интересы государства", - отметил он.

Джергения подчеркнул, что на территории Рицинского парка незаконная вырубка деревьев не производится. Слухи в народе о подобных случаях он связывает с тем, что лесозаготовка проводилась компаниями по выделенным правительством квотам на территории Гагрского района и в селе Псху Сухумского района, но грузовики выезжали оттуда по дороге через парк, и всем казалось, что эти деревья срубили именно там.

Главный лесничий в принципе против вырубки любых деревьев и ему обидно наблюдать за тем, как "облагораживают" города Абхазии. Он уверен, что на месте каждого срубленного дерева, где бы это не происходило, должны сажать новое.

"На территории инспекторского дома на 18 километре Бзыбского ущелья, мы разбили свой сад. Посадили пихты, клен, декоративные насаждения. Стараемся в каждом подходящем месте посадить новые деревья. В этом нам помогает руководство Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции", - рассказал Джергения.

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При этом лесничий не отрицает, что в предновогодний период некоторые жители страны умудряются перевозить в багажниках своих автомобилей елки, но это не носит массовый характер. Праздничные деревья, которые десятками стоят вдоль городских улиц и на рынках, срубают не в парке, подчеркнул он.

Рицинский парк богат на эндемичные виды растений и сотрудники научного отдела организации ведут наблюдение за ними. Среди них колокольчик Колосовского, горечавка бзыбская, сатурея бзыбская, чабер бзыбский, аквилегия гегская, водосбор гегский. Два года назад абхазские и российские специалисты выявили новый вид лютика, который назвали в честь кандидата географических наук Абхазии Инги Тания.

По словам Джергения, не редко цветы страдают от рук туристов. Особенно их привлекает черный тюльпан, произрастающий на альпийских лугах, куда водят экскурсии. Бороться с этим сложно, а гиды не отказывают своим клиентам в желании сорвать букет краснокнижных растений.

В парке разбили несколько закрытых экспериментальных участков, на которых ученые изучают цветы и фиксируют, какое растение взошло и когда.

Долгое время инспекторы лесного хозяйства парка боролись с браконьерами, которые не обращали внимания на то, где они убивают животных и на сезонность. За последние пять лет, отметил он, удалось достичь существенных результатов и некоторые звери снова стали появляться в поле зрения.

Установленные на территории парка фотоловушки засняли оленей, которых давно там не встречали. Периодически в кадр попадают также семейства джейранов - парнокопытные млекопитающие из рода газелей.

Задача по пресечению охоты, рыболовства сетью и с помощью электроудочек, вырубка елок – самое сложное в работе инспекторов лесного хозяйства, с сожалением отметил Джергения и добавил, что в парке посменно трудится 42 инспектора. Всего в штате организации около 130 сотрудников.

"У нас нет полномочий выписывать штраф за такие нарушения. Мы можем составить акт на имя нарушителя, передать в отдел экологии в Гудауте и экологическую прокуратуру. Также имеем право изъять оружие, сеть или электроудочку, что бывало в моей практике. Но штрафы надо увеличивать. Такие незначительные суммы, например, в 3000 рублей никого не остановит", - считает Джергения.

Зоны отдыха и бизнес

Рицинский парк излюбленное место не только среди туристов, но и жителей Абхазии. Пикниковые зоны у берегов рек летом пустуют редко. Там собираются, чтобы провести фамильные обряды или же просто отдохнуть на природе.

Таких зон в парке около десяти, пять из них с навесами. В этом году дирекция парка заменила столы, лавки, мангалы, урны и вместо гравийного покрытия местами появились бетонные подушки. Инспекторы каждое лето заготавливают дрова и складывают их там, где чаще всего собираются люди на пикники. Как объяснил Джергения, это нужно, чтобы посетителям не пришло в голову пустить в костер деревья.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пикниковые зоны в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии

В месте с большим количеством туристов всегда зарождаются деловые отношения, и Рицинский парк не стал исключением. На его территории работают кафе и рестораны, медовые пасеки, продуктовые и сувенирные магазины. Джергения уточнил, что в качестве коммерческих объектов в нацпарке зарегистрировано около 50 точек, если считать торговые рынки у Голубого озера и в Юпшарском каньоне, как единые объекты. На десяти из них продают мед.

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Главный лесничий рассказал о процедуре получения лицензии на продажу меда. Юридический отдел запрашивает у потенциальных арендаторов результаты анализов продукции в лаборатории СЭС и, если они положительные, дает добро. Дважды в течение сезона без предупреждения приезжают сотрудники СЭС и проверяют качество товаров.

Что касается "поэтических" названий сортов меда, которых в природе не существует, но успешно продаются туристам, Джергения считает, что профильным службам стоит тщательнее это контролировать и пресекать. Лично ему неизвестны случаи, когда предпринимателей штрафовали за некачественную продукцию.

Частники также продают вино и чачу. По словам Джергения, туристы любят эти напитки, но в них не разбираются. Зачастую, выбирая между настоящим домашним вином и суррогатом, по незнанию отдают предпочтение второму. Им кажется, если напиток сладкий и приятно пахнет, то он "оригинальный".

"Шоколадная" Рица и собственная ГЭС

Сердце парка – озеро Рица понемногу очищается после оползня, произошедшего в Ауадхаре в мае. Как рассказал главный лесничий, до недавних ливней вода в нем была еще чище, но после дождей снова помутнела.

"Вода в ней тогда была шоколадного цвета, и мы боялись, что до конца лета она не очистится, но в течение одного месяца Рица практически пришла в прежнее состояние. Был момент, когда из-за ила возникли сложности в работе гидроэлектростанции, но мы ее устранили", - рассказал Джергения.

Как и всегда в курортный сезон, не считая позапрошлых июня и июля, когда граница с Россией была закрыта из-за пандемии коронавируса, на Рице было многолюдно. Туристы фотографировались на смотровой площадке на фоне озера и гор, примеряли национальную одежду, за сувенирами и мягким мороженым выстроились очереди.

Рицинский реликтовый национальный парк © Sputnik / Томас Тхайцук

Туристы в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Озеро Рица в реликтовом национальном парке Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Туристы в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Туристы в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Рицинский реликтовый национальный парк

Неспешно по Рице плавали десятки катамаранов и лодки на электрических моторах. Судя по всему, гостям нравится любоваться природной достопримечательностью Абхазии не только с берега, но также непосредственно с ее поверхности. За полчаса водного путешествия на катамаранах они платят 300 рублей с человека.

Электричество на все объекты возле озера подают от местной ГЭС, которая находится на территории энерго-коммунальной службы парка. Руководит всем этим Николай Локтев. По его рассказу, станция была построена в 1947 году и три генератора вырабатывают один мегаватт.

© Sputnik / Томас Тхайцук ГЭС на территории энерго-коммунальной службы Рицинского парка

"После войны это здание было разрушено. В 2003 году во время наводнения всю территорию затопило и засыпало песком, но спустя год после этого ГЭС восстановили. Примерно в трех километрах выше по ущелью находится водозабор, по которому вода поступает в турбины и раскручивает их. Оборудование это было сделано на заводе имени Калинина в 1947 году", - отметил Локтев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Николай Локтев

"Дефибриллятор" нацпарка работает исправно, и перебои бывают редко. За последние пять лет, уточнил начальник, свет выключали один раз во время замены в прошлом году высоковольтных кабелей протяженностью четыре километра.

Сотрудники энерго-коммунальной службы - всего их 26 человек - работают с 5:00 и до позднего вечера. Весь собранный мусор в парке прессуется и вывозится на полигон бытовых отходов в Гагре. В пик сезона мусор вывозят ежедневно, в более спокойное время года раз в два или три дня.

Помимо грузового транспорта на "вооружении" у коммунальщиков есть раритетный трактор и новенькая снегоуборочная техника, которая обошлась парку вместе с доставкой примерно в 11 миллионов рублей. Все же особую гордость они испытывают за покрытого ржавчиной и вмятинами "старичка", который верой и правдой служит уже многие годы. Со стороны может показаться, что трактор ДТ-63 давно отжил свое, но он вполне уверенно находится в строю.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спецтехника энерго-коммунальной службы

"У нас есть такие места, где непроходимые заросли. Туда мы отправляем именно этот трактор. Эта техника в рабочем состоянии и никогда не подводит. Честно говоря, мы ею гордимся. То, что выдерживает она, наверное, новые тракторы перенести не смогут", - сказал Тенгиз Джергения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спецтехника энерго-коммунальной службы

В конце года также решили проблему с подачей воды на объекты вблизи озера. Ремонтники проложили 3,4 километра водопроводных труб от накопительного блока выше водопада Птичий клюв через Рицу на глубине одного метра до бассейнов общей вместимостью двести тонн.

Новые маршруты и оползень

От озера Рица до Ауадхары 16 километров по каменистой дороге. Советский асфальт сохранился лишь местами, но это не мешает проехать в горы даже легковушкам. Дирекция парка планирует в будущем году провести полный ремонт пути и подсыпать его известковым камнем.

Это направление преодолевает не только транспорт, но и пешие группы туристов. Мы встретили несколько таких "команд". Шли они налегке с небольшими рюкзаками на спине и палками для "скандинавской" ходьбы в руках. Джергения уточнил, что палатки и все необходимое они перевозят на нанятых автомобилях. Проводят несколько дней в горах и спускаются обратно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Туристы в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии

Популярных туристических пеших маршрутов в этой части страны пять и один из них открыли не так давно.

"Этот маршрут проложен через территорию Куджба-Яштынского лесничества через гору Арихуа. Протяженность его до 8 километров и есть группы, которые по ним ходят. На полпути они разбивают палатки, проводят там ночь и спускаются на 18 километр трассы, где сливаются реки Бзыбь и Гега", - уточнил он.

Прежде чем путешественники выходят в путь, они уведомляют о маршруте и планах МЧС страны и дирекцию парка. После оформления группы, они оплачивают по 150 рублей с человека в сутки за то, что они остаются с ночевкой на территории парка. Ставить палатки где вздумается запрещено. Для этого подготовлены специально отведенные места в пути следования. Категорически запрещается разбивать палатки вблизи озера Мзы из соображений экологии. За соблюдением правил гостями и все ли у них в порядке следят инспекторы лесного хозяйства.

Масштабы оползневого участка в Ауадхаре впечатляют. Сотни, а может и тысячи тонн почвы, камней и массивных деревьев вынесло на дорогу, ведущую к студенческой поляне и альпийским лугам, в мае этого года. Новая техника справилась с задачей и пробила дорогу в течение пары недель.

Как ранее уточнили Sputnik экологи и геологи Абхазии, площадь оползня составляет порядка 18-20 гектаров. В длину этот участок около полутора километров, в ширину 300 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оползневой участок по дороге в Ауадхару

Стихия снесла несколько небольших пастушьих балаганов и вырвала с корнями многолетние деревья. С разрешения экологической службы поваленные деревья использовали для ремонта моста через реку Мзы.

Студенческая поляна расположена всего в несколько сот метров от оползневого участка у подножья гор. Там построены одноэтажные здания, где местные жители и гости могут отдохнуть. В этом году людей на поляне мало в отличие от прошлых лет, поделился наблюдениями Тенгиз Джергения. Связывает он это с пандемией коронавируса.

Пастухи продолжают традицию предков, и каждое лето поднимают скот в горы. Находятся они там до осени. В советское время на той поляне была своя ветклиника, но после войны она больше не функционировала. Главный лесничий видит необходимость в открытии такого пункта помощи животным, так как они периодически заболевают и даже погибают. За препаратами пастухам приходится ездить в Гудауту или Гагру.

Балаганы, пансионат и пандемия

Пейзажи, чистый воздух и вода, благоприятный климат привлекают жителей Абхазии, которые желают не просто побыть там несколько суток, а пожить в собственном коттедже. По документам они проходят как балаганы, но по факту это полноценные жилища с удобствами.

Главный лесничий объяснил, как и почему это происходит. По его словам, эти строения появляются на местах, где раньше стояли балаганы и держали скот. Сами пастухи или же их потомки приходят в дирекцию парка с доказательствами того, что они имеют право претендовать на возведение балагана в том или ином месте. Чаще всего это старые фотографии предков, сделанные в горах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Коттеджи в Ауадхаре

"Они показывают фотографии, на которых видно, где у них были пастушьи балаганы. В прошлом году, когда началась пандемия, все подались со своей скотиной в горы. Мы не имеем права отказывать человеку, у которого есть скот в реконструкции этого балагана, но во время реконструкции человек начинает создавать себе условия и делать все по своему вкусу", - отметил Джергения.

По нормативам, подобное строение не должно превышать четыре на четыре метра, но нет уточнений по высоте зданий, что приводит к появлению в горах двухэтажных коттеджей. По словам лесничего, в урочище Ауадхары не сегодняшний день расположено чуть больше 40 таких строений и многие из них раньше стояли вдоль дорог.

"Мы собрали всех владельцев и попросили их о том, чтобы они разобрали строения и перенести в такие места, чтобы они не бросались в глаза. Когда они компактно собрались, получилось так будто это новые постройки. Это те строения, которые были убраны с дороги, ведущей к студенческой поляне и Альпийскую поляну", - рассказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Коттеджи в Ауадхаре

На высоте полторы тысячи метров над уровнем моря расположен государственный пансионат "Ауадхара" недалеко с одноименным минеральным источником. В одном из его коттеджей раньше жили инспекторы лесного хозяйства, но теперь у них появился собственный "офис". Мы стали свидетелями их переезда.

"Там мы были в гостях, а это наше. В коттедже есть все удобства, провели электричество и воду. Осталось доделать второй этаж. В смене нас по 3-4 человека. В нашу задачу входит следить за тем, чтобы никто не срубал деревья, не проводил незаконное строительство, не охотился и не ловил рыбу, при необходимости помочь отдыхающих в чем-либо", - подчеркнул лесничий Юрий Агрба.

Агрба работает в нацпарке пять лет. До этого он был сотрудником правоохранительных органов. По его словам, нынешняя служба дается легче и трудится на природе гораздо приятнее.

В самом пансионате курортный сезон проходит успешно. Номера и коттеджи, рассчитанные на 80 человек, не пустуют. Замдиректора объекта Астан Аристава отметил, что с начала лета пансионат принял почти 800 человек. Большая часть из них это жители Абхазии. На российских постояльцев приходится не больше 5%.

© Sputnik / Томас Тхайцук Государственный пансионат "Ауадхара"

"Так как мест не хватает для наших граждан, мы особо не рекламируем пансионат. На сентябрь уже забронировано 95% номерного фонда. В этом году мы многое обновили. В первую очередь, заменили все постельное белье, кухонное оборудование и посуду, установили новые лестницы, мангалы, столы и кресла-качели в каждом доме, во дворе разбили волейбольную площадку и поставили теннисный стол", - рассказал он.

Аристава также поделился ближайшими планами в работе. Руководство пансионата поставило перед собой задачу утеплить номера для того чтобы зимой можно было принимать гостей. Замдиректора не исключает, что при возможности также построят новые коттеджи, адаптированные под зимние климатические условия. Снег в Ауадхаре выпадает до 2-3 метров.

Помимо основной работы, Аристава занимается изучением фауны Рицинского парка. Идея установить там фотоловушки два года назад принадлежала ему. Всего за пару месяцев в объектив камер попали практически все животные, которые обитают в этой зоне – олени, серны, медведи, дикие кошки, кабаны, барсуки, куницы, белки, куницы.

Аристава пытается запечатлеть рысь. Он уверен, что этот зверь бродит в тех краях, но поймать его в кадр пока не удается.

"Раньше я был охотником, но с годами взгляды на мир меняются. Уже пять лет мое ружье стоит без дела. Все изменилось после того, как я снял первое животное на фотоловушку. Желание их убивать как-то само исчезло. При этом, когда удается их заснять, получаю такое же удовольствие, как во время охоты", - признался он и добавил, что каждое открытие папки с файлами "фоторужья", Аристава волнуется и испытывает азарт.

Для того чтобы увлечение приобрело практическую пользу, Аристава даже устроился лаборантом в отдел науки при администрации Рицинского парка.

Тема пандемии коронавируса преследовала нас на протяжении всей поездки. Кто-то не очень хотел идти на контакт, так как на днях привился от COVID-19, другие говорили: у нас коронавируса нет, если вы нам его не привезли. При этом все понимали, что за всеми этими шутливыми беседами стоит серьезная проблема, с которой надо бороться.

Как отметил Тенгиз Джергения, контролировать соблюдение противовирусных мер на всей территории парка физически невозможно и он не наблюдает стремление гостей, местных жителей уберечь себя от этого недуга. Действительно, ни одного человека в медицинской маске мы в тот день не встретили. Рекомендации эпидемиологов, добавил он, строго соблюдаются в здании дирекции парка.