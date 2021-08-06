Дороги, зоны отдыха и оползень: что изменилось на Рице

Рицинский национальный реликтовый парк был создан на базе Рицинского заповедника в октябре 1996 года.

Рицинский национальный парк по-прежнему остается наиболее популярным туристическим направлением в Абхазии. В этом году был побит рекорд по посещаемости со дня образования – с октября 1996 года, когда Рицинский заповедник стал национальным парком.

Площадь парка составляет 36 000 гектаров. Многое на его территории нуждается в обновлении, и эта работа проводится поэтапно. В этом году за счет средств объекта заасфальтировали 26 из 47 километров от контрольно-пропускного пункта до озера Рица. Эта дорога была построена немецкими военнопленными после окончания Великой Отечественной войны. На это выделили более 30 миллионов рублей.

Проще стало добираться до Гегского водопада, к которому ежедневно поднимается около 300 внедорожников. Дорогу к этой природной достопримечательности тоже привели в порядок, и путь уже занимает не так много времени.

Электроснабжение и подача воды на коммерческие объекты, функционирующие вблизи озера Рица, бесперебойные. Год назад коммунальные службы заменили четыре километра высоковольтных кабелей, ток по которым подается от собственной ГЭС парка. Станция была построена в 1947 году и вырабатывает один мегаватт. Также заменили 3,4 километра водопроводных труб и проложили их на глубине в один метре под озером Рица.

В мае в Ауадхаре сошел крупный оползень. Причиной этому явлению стали проливные дожди. Стихия перекрыла дорогу к популярным туристическим маршрутам – альпийским лугам и студенческой поляне. Техника в том месте работала несколько недель, и в июне проезд был открыт.

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