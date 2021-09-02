Посольство России в Абхазии приостановило прием заявлений на биометрические паспорта

Если срок загранпаспорта истек и отсутствует российский внутренний паспорт, то проводится платная проверка наличия российского гражданства.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Прием заявлений на оформление биометрического (десятилетнего) паспорта не будет производиться со 2 по 8 сентября. Об этом сообщается на официальной странице Посольства России в Абхазии в Facebook.

Отмечается, что прием заявлений на оформление пятилетнего паспорта и выдача готовых документов осуществляется в обычном режиме.

Для получения нового паспорта нужно предъявить прежний документ или иной документ, удостоверяющий личность. В Посольстве напоминают, что, если срок загранпаспорта истек и отсутствует российский внутренний паспорт, то проводится платная проверка наличия российского гражданства стоимостью 4 810 рублей.

Плата за проверку наличия или отсутствия российского гражданства при обмене просроченного заграничного паспорта утверждена постановлением правительства России от 5 октября 2020 года.

В целях предотвращения распространения коронавируса в консульский отдел Посольства России в Абхазии допускаются не более шести посетителей одновременно и только в медицинских масках.

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