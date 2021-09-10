В Минздраве Абхазии оценили темпы заболеваемости COVID-19 у школьников

По данным на 9 сентября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 25920. Из них 21780 человек выздоровели и 391 умерли.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Тенденции по росту заболеваемости COVID-19 у школьников нет, сказал министр здравоохранения республики Эдуард Бутба на заседании Кабинета министров страны в пятницу 10 сентября.

"Мы это отслеживаем, наши санитарно-эпидемиологические службы этим занимаются плотно. Единственная просьба к родителя – они скапливаются непосредственно в тот момент, когда приводят детишек в школу", – подчеркнул он.

Министр также отметил, что в Гудаутском ковид-госпитале нужно установить дополнительный дизельный генератор, так как страховочный генератор необходим, учитывая перепады электрического напряжения в республике.

Эдуард Бутба сообщил, что накануне он посещал госпиталь в Гудауте и удостоверился в том, что компьютерный томограф работает в штатном режиме.

Премьер-министр республики Александр Анкваб сказал, что на следующей неделе состоится заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, где в частности будет обсуждаться работа лабораторий в районах страны, а также ситуация в школах. Пока плохих сигналов по заболеваемости COVID-19 нет, заметил глава правительства.

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