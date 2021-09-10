Кабмин Абхазии отчитался о ликвидации последствий летнего урагана

Четвертого июля штормовой ветер и ливень нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Руководитель Аппарата Кабинета министров Давид Сангулия представил отчет о работе комиссии по ликвидации последствий урагана, который прошел 4 июля нынешнего года.

"С 16 июля по 9 сентября 2021 года было проведено 11 заседаний комиссии по ликвидации последствий стихии. В работу комиссии материалы были представлены местными администрациями и уполномоченными организациями, МУПами, РУПами. Все документы проходили государственную экспертизу, даже там, где по законодательству не было необходимости", - подчеркнул он.

По Гулрыпшскому району были рассмотрены материалы по урагану на общую сумму 9 миллионов 484 тысячи рублей.

"Это 17 человек пострадали на 5 миллионов 363 тысячи рублей, два квартирных дома - на 290 тысяч рублей и школа в селе Кацикыт - на 3 миллиона 830 тысяч рублей", - проинформировал Сангулия.

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Ущерб Сухумского района оценен на общую сумму в 10 миллионов рублей, 39 граждан получили ущерб на 4,5 миллиона рублей, пострадали также два многоквартирных дома, ущерб – 2,5 миллиона рублей.

"Инфраструктурные объекты – пострадало три объекта, это эшерская школа, здание администрации села Эшера и МУП "Дружба" в селе Дзыгута на сумму 2 миллиона 972 тысячи рублей", - сказал руководитель аппарата Кабмина.

В Гудаутском районе уже приняты решения на 14 миллионов рублей. Ущерб понесли 54 гражданина на сумму 12 миллионов 310 тысяч рублей.

"Пострадало два квартирных дома на 1 миллион 709 тысяч рублей", - сообщил Давид Сангулия.

Очамчырскому району причинен ущерб на 838 тысяч рублей. Имуществу 15 граждан нанесен ущерб на сумму 787 тысяч рублей, также пострадал дом культуры и администрация в селе Члоу на 50 тысяч рублей.

"По городу Сухум уже приняты решения на 75 миллионов 180 тысяч рублей. Из них пострадали граждане - 74 человека на 11,5 миллионов рублей, 19 автомобилей - на 3,5 миллиона рублей, три автомобиля принадлежат гражданам Российской Федерации. Пострадали 10 объектов на сумму 26,5 миллиона рублей", - рассказал он.

Также в столице пострадало 22 многоквартирных дома, на ликвидацию последствий потребуется 33 миллиона 685 тысяч рублей.

Общая сумма, необходимая для ликвидации последствий урагана в Абхазии, оценена в 109 с половиной миллионов рублей.

В работе еще находятся материалы на 199 граждан на сумму 34,5 миллиона рублей, а также 15 инфраструктурных объектов на 33 миллиона 331 тысячу рублей, 28 объектов – многоквартирные дома на 38 миллионов рублей.

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Давид Сангулия подчеркнул, что очень сложно оценить ущерб, который был нанесен наводнениями, потому что пострадало очень много бытовой техники, другое имущество граждан, поэтому необходимо выбрать методику и оценить.

Сильный шквалистый ветер обрушился на Абхазию вечером 4 июля, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды. Во время шторма в Гагре утонул российский турист.