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Кабмин Абхазии отчитался о ликвидации последствий летнего урагана

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Четвертого июля штормовой ветер и ливень нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Руководитель Аппарата Кабинета министров Давид Сангулия представил отчет о работе комиссии по ликвидации последствий урагана, который прошел 4 июля нынешнего года.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Ущерб от урагана в Абхазии составил более 80 миллионов рублей

"С 16 июля по 9 сентября 2021 года было проведено 11 заседаний комиссии по ликвидации последствий стихии. В работу комиссии материалы были представлены местными администрациями и уполномоченными организациями, МУПами, РУПами. Все документы проходили государственную экспертизу, даже там, где по законодательству не было необходимости", - подчеркнул он.

По Гулрыпшскому району были рассмотрены материалы по урагану на общую сумму 9 миллионов 484 тысячи рублей.

"Это 17 человек пострадали на 5 миллионов 363 тысячи рублей, два квартирных дома - на 290 тысяч рублей и школа в селе Кацикыт - на 3 миллиона 830 тысяч рублей", - проинформировал Сангулия.

Ущерб Сухумского района оценен на общую сумму в 10 миллионов рублей, 39 граждан получили ущерб на 4,5 миллиона рублей, пострадали также два многоквартирных дома, ущерб – 2,5 миллиона рублей.

"Инфраструктурные объекты – пострадало три объекта, это эшерская школа, здание администрации села Эшера и МУП "Дружба" в селе Дзыгута на сумму 2 миллиона 972 тысячи рублей", - сказал руководитель аппарата Кабмина.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Штормовой ветер в Абхазии и его последствия: главное

В Гудаутском районе уже приняты решения на 14 миллионов рублей. Ущерб понесли 54 гражданина на сумму 12 миллионов 310 тысяч рублей.

"Пострадало два квартирных дома на 1 миллион 709 тысяч рублей", - сообщил Давид Сангулия.

Очамчырскому району причинен ущерб на 838 тысяч рублей. Имуществу 15 граждан нанесен ущерб на сумму 787 тысяч рублей, также пострадал дом культуры и администрация в селе Члоу на 50 тысяч рублей.

"По городу Сухум уже приняты решения на 75 миллионов 180 тысяч рублей. Из них пострадали граждане - 74 человека на 11,5 миллионов рублей, 19 автомобилей - на 3,5 миллиона рублей, три автомобиля принадлежат гражданам Российской Федерации. Пострадали 10 объектов на сумму 26,5 миллиона рублей", - рассказал он.

Также в столице пострадало 22 многоквартирных дома, на ликвидацию последствий потребуется 33 миллиона 685 тысяч рублей.

Общая сумма, необходимая для ликвидации последствий урагана в Абхазии, оценена в 109 с половиной миллионов рублей.

В работе еще находятся материалы на 199 граждан на сумму 34,5 миллиона рублей, а также 15 инфраструктурных объектов на 33 миллиона 331 тысячу рублей, 28 объектов – многоквартирные дома на 38 миллионов рублей.

Давид Сангулия подчеркнул, что очень сложно оценить ущерб, который был нанесен наводнениями, потому что пострадало очень много бытовой техники, другое имущество граждан, поэтому необходимо выбрать методику и оценить.

Сильный шквалистый ветер обрушился на Абхазию вечером 4 июля, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды. Во время шторма в Гагре утонул российский турист.

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