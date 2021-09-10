Бжания призвал усилить контроль за арендаторами и навести порядок в сфере туризма

В очередном заседании Кабмина Абхазии 10 сентября принял участие президент Аслан Бжания, который заявил, что арендаторы земель и недвижимости должны выполнять условия, которые прописаны в договорах, в противном случае, договоры с ними будут расторгнуты.

Глава государства также призвал членов правительства быть открытыми для средств массовой информации и сообщать о своей деятельности, с теми же, кто не справится с поставленными задачами, будут прощаться.

Sputnik

Вопросы экономики

Вначале своего выступления на заседании Кабинета министров республики президент Аслан Бжания заметил, что вопросы экономического развития требуют очень серьезного подхода.

"Требуется динамика, время идет очень быстро, и мы все чаще и чаще сталкиваемся с нерешенными проблемами. Я хотел бы обратиться к такой проблеме, имеющей отношение к экономике. Налог на землю. Если мне не изменяет память, юридические и физические лица задолжали более 150 миллионов рублей", - заявил президент.

При этом Аслан Бжания отметил, что ставка очень демократичная, и что считает это правильным.

"Когда законодатель, который придумывал закон, видимо в приоритет ставил помощь нашим гражданам. Поэтому были такие ставки. Но время показывает, что такой возможностью не все воспользовались. Мы сегодня имеем картину, когда не платят налог на землю. Более того эта земля не используется по назначению. Стали доминировать спекулятивные подходы в этом вопросе", - говорит он.

Бжания считает, что ко всему, что связано с налогами, с такими государственными ресурсами, как земля, надо подходить по-другому.

"Необходимо сделать так, чтобы земля приносила больший эффект экономике и в конечном итоге - нашему населению. Более тщательно это нужно анализировать. Я за то, чтобы ставка налога подталкивала человека, у которого земля находится в аренде, чтобы он принял необходимые меры. Спекулятивный фактор надо исключить", - подчеркнул Аслан Бжания.

В связи с этим он дал поручение обратить особое внимание на эту проблему, и ежемесячно информировать Администрацию президента о той работе, которая проводится для того, чтобы более эффективно использовать такой ресурс как земля.

"С учетом тех подходов, которые сложились, мы не говорим о том, что мы отчуждаем землю, и мы не вносим в повестку дня ее продажу. Мы говорим о ее правильной эксплуатации и о выгодах, которые земля может принести нашим гражданам и нашим бизнесменам. Отделить добропорядочных бизнесменов от тех, кто хочет заниматься спекуляцией. Соответствующую работу надо провести в каждом районе. И в правительстве я жду новый подход. Они должны быть обозначены в ближайшее время", - сказал президент Абхазии.

По его словам, 2022-й должен стать годом, когда в этом направлении страна получит результат.

"Люди, которые имеют участки, за исключением тех, кто имеет личное подсобное хозяйство, эти земли используют по назначению, или правительство принимает решение о том, что там будет новый арендатор. 2022-й год, пусть это будет 30 декабря 2022 года, 31 - там бездельников и спекулянтов не должно быть, у них не должно быть земли в целях перепродажи. Что нужно сделать, для того чтобы помочь? Пусть это будут наши граждане, пусть они будут в приоритете. Если у них есть планы по строительству гостиницы, давайте мы создадим для них дополнительные льготы, потому что деньгами мы помочь не можем", - заявил Аслан Бжания.

Что касается налогов и сборов, деятельности ГТК, наблюдается неплохая динамика, говорит глава государства.

"Не буду вдаваться в подробности, почему эта динамика произошла. Хотя мы должны знать подробности, какие законы работают в этой сфере, почему нам удалось повысить собираемость. Но мы должны четко понимать, какой ресурс в этом таится, где мы недорабатываем. Вот сфера туризма, уважаемый министр, скажите мне, пожалуйста, вот гостиничные объекты, какая средняя заработная плата у тех, кто работает там? Кто мне скажет, министр по налогам и сборам пока молчит. Можете мне назвать, какую зарплату отельеры показывают?", - задал вопрос президент.

В ответ министр туризма сказал, что линейный состав получает от 15 до 25 тысяч. Средняя зарплата в объектах размещения в курортный сезон - 25 тысяч рублей.

Президент уточнил, это то, что подпадает под налоги или же "выпалчивается каким-то иным путем". Однако министр не смог ответить.

"А это ключевой вопрос. Информирую вас, средняя заработная плата в отелях, например, "Объединение пансионатов курорта Пицунда" в январе - 13 тысяч, в феврале и марте - по 18 тысяч, в апреле - 8 тысяч, в мае - 22 тысячи, в июне - 20 тысяч, в июле - 25 тысяч, в августе - 26 тысяч. Возможно, это корректная цифра, вы это посмотрите. Отель "Самшитова роща". В январе - 17 тысяч, в феврале - 12 тысяч, в марте 13 тысяч, в апреле - 13 тысяч, в мае - 13 тысяч, в июне - 13 тысяч, в июле - 13 тысяч, в августе - 13 тысяч... В отеле "Гагра-Амра интернейшнл" в среднем 8 тысяч. Но давайте мы посмотрим цены на этих отелях, какая-то странная картина получается. И что самая интересная картина, самая высокая средняя зарплата на объектах в селе Тамыш, там, где отель всего две звезды, там заработная плата в размере 34 тысяч рублей. Не кажется ли вам это странным, уважаемый министр?", - сказал Бжания.

В ответ, министр туризма Теймураз Хишба сказал, что ситуация странная.

"Эти данные должны лежать перед вами каждый день. Это то, от чего надо плясать. Значит, министр по налогам, министр по курортам, министр внутренних дел, принять к сведению то, что я сказал и начать работать, и выводите всех из тени. Так быть не может, так быть не должно. А вы знаете, почему такая картина складывается? Посмотрите, кто собственники. И станет вам ясно. Есть собственники, которые уважают закон и платят понятно, а есть собственники, которые не хотят уважать закон. Их надо заставить это сделать. Не буду углубляться. Но буду с вас это спрашивать", - предупредил президент.

Люди хотят перемен

Глава государства сказал, что жители Абхазии хотят перемен к лучшему во всех сферах жизнедеятельности, и правительство должно прилагать больше усилий для этого.

"С нашим приходом в 2020 году были такие ожидания. У значительной части людей эти ожидания остаются. Перемены связаны со многими факторами, есть места сакральные, есть дела, которые имеют сакральное значение. Вот мы въезжаем в нашу симпатичную республику, в первый город, и сталкиваемся с очень красивым зданием, которое заброшено, но у которого есть собственники. Далее напротив колоннады - я называю объекты, которые вызывали восхищение, восторг и любовь, и объекты, которые стоят и разрушаются. В 2022 году там должны начаться строительные работы, или там должен появиться новый собственник или инвестор", - заявил он.

Такие объекты как рестораны "Амра", "Эльбрус", поместье Смецкого, бывшая гостиница "Сухум" и многие другие должны быть восстановлены, сказал глава государства.

"Найдете в ближайшее время владельцев, арендаторов. Скорее всего, это все наши граждане. Спросите, что им нужно. Денег у нас нет, какие-то льготы - пожалуйста, мы на это дело пойдем. 2022-й год, если не выйдут на строительные площадки по согласованным проектам, то мы с вами находим других владельцев. Меня очень часто упрекают, что я лоббирую интересы богатых иностранных инвесторов. Я буду лоббировать интересы наших граждан, а не богатых иностранных инвесторов", - сказал президент.

Бжания отметил, что его опыт управления государством показал, что иностранные инвесторы более ответственно относятся к нашим законам, платят больше.

"Обратите внимание, Дом отдыха Росатома, отель в селе Тамыш, сколько платят они, и сколько платят другие. Поэтому примером будут эти объекты. Системный целевой подход. Даю поручение правительству, с сегодняшнего дня занимаетесь этой проблемой, каждый месяц - письменно информируете Администрацию президента. Документ пишите с реквизитами, чтобы я видел, что происходит. Тяжелая задача, непростая задача, но пришло время ее решать. Строительные краны, которые будут стоять повсюду, стук молотков, когда будут чинить кровли - это народ успокаивает больше, чем наши слова, и места рабочие", - сказал глава государства.

Он обратил внимание на то, что из-за простаивния объектов государство теряет больше деньги, а люди не получают рабочих мест.

"Посчитайте, сколько семей могли жить сыто, какие деньги поступили бы в бюджет. И только потому, что кто-то хочет извлечь спекулятивную выгоду, мы должны это терпеть. Так что ли? Я не думаю, что здесь будут такие люди, которые будут это терпеть, и тех, кто будет это саботировать. Эта тема принципиальная. Мы составляем программу социально-экономического развития. Там очень серьезные целевые показатели к 2025 году, а как мы к ним придем, если не будем решать такие фундаментальные вопросы?", - сказал президент.

Аслан Бжания подчеркнул, что видит потенциал правительства республики и что его надо использовать.

"Я попытаюсь контролировать абсолютно все. Но мы к этому идем, гласными или негласными методами. Я вижу потенциал в этой команде. Бояться не надо, это рискованно, конечно же, ломать стереотипы, наступать на чьи-то интересы, но более рискованно ничего не делать. Каждый отраслевой министр должен в деталях знать все, что у него происходит. Год мы поработали, слава богу, все вникли в проблематику, пришло время спрашивать. Программа, над которой работает правительство, администрация президента, мы ее должны реализовать", - отметил президент.

Он призвал министров чаще появляться на телевидении, в том числе вести дискуссии с оппонентами власти.

"Мы посмотрим, кто из вас более подготовленный, у оппонентов тоже кое-чему можно научиться. Есть министры, которые появляются более часто, есть министры, которых не видно. За исключением руководителя СГБ все там должны быть часто. Если у нас есть руководители, которые боятся экрана, то надо быстро вылечить эту фобию, или же менять руководителя, потому что о той работе, которая ведется, информацию надо доводить до населения", - заметил Бжания.

Президент считает, что в информационном плане не дорабатывает ни Администрация президента, ни Кабинет министров.

"Александр Золотинскович на последней нашей встрече мы говорили об информационной работе, которая должна вестись. Я все-таки жду информации обратной, что там происходит. Коллеги, правильным вовремя сказанным словом можно решить многие проблемы. Вы не расслабляйтесь, меньше отвлекайтесь на похороны и свадьбы. Быть министром - очень большая ответственность. Все должны быть легкие на подъем и подтянутые и нацелены на конкретный результат", - сказал Бжания.

Президент спросил замминистра внутренних дел Беслана Чкадуа о цифрах по раскрываемости по тяжким преступлениям. Замминистра ответил, что раскрываемость составляет более 75%. Однако президента ответ не устроил, он попросил озвучить общее количество и по каким видам преступлений. Замминистра не смог ответить на вопрос сославшись на неготовность.