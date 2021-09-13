Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителями Министерства экономического развития России по вопросам реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Российские специалисты планируют в рамках приезда осмотреть объекты капитального строительства, реализуемые в рамках Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республики.
Также планируется совместная работа в межведомственных группах при министерствах Абхазии. По итогам поездки участники доложат о результатах премьер-министру Александру Анкваб.
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