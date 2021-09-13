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Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию

© Foto / кабинет министров Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210913/1033199326/Delegatsiya-Minekonomrazvitiya-Rossii-pribyla-v-Abkhaziyu.html

Делегацию из Российской Федерации возглавил руководитель Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития Виталий Гудин.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителями Министерства экономического развития России по вопросам реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Российские специалисты планируют в рамках приезда осмотреть объекты капитального строительства, реализуемые в рамках Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республики.

Также планируется совместная работа в межведомственных группах при министерствах Абхазии. По итогам поездки участники доложат о результатах премьер-министру Александру Анкваб.

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