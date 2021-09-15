Бжания поздравил президента Никарагуа с 200-летием независимости республики

Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Никарагуа Хосе Даниэля Ортега Сааведре с национальным праздником – 200-летием независимости Республики Никарагуа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В Республике Абхазия высоко ценят дружественные и доверительные отношения, сложившиеся между нашими государствами. Мы убеждены в том, что общность позиций и интересов, в том числе и по ключевым вопросам международного взаимодействия, позволит и в дальнейшем развивать стратегическое партнерство и сотрудничество между Абхазией и Никарагуа во благо наших народов", – говорится в поздравлении.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о признании Абхазии 3 сентября 2008 года, выступая перед военнослужащими своей страны по случаю 29-й годовщины создания никарагуанской армии. Тогда же он выразил поддержку российской стороне в грузино-южноосетинском конфликте.

Через год между Абхазией и Никарагуа были установлены дипломатические отношения между странами.

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