Власти Гагры оказали гумпомощь людям с COVID-19 на сумму около миллиона рублей

По данным за 16 сентября, в ковидном отделении Гагрской районной больницы лечение проходит 18 человек, двое из которых в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Администрация Гагрского района оказала гуманитарную помощь более 250 людям с COVID-19 на сумму около одного миллиона рублей, рассказал замглавы администрации Гагры Алхас Барциц.

"По поручению главы районной администрации Юрия Хагуш, на протяжении одного года наши сотрудники оказывают помощь людям с коронавирусом, проходящим лечение на дому, в приобретении медикаментов и продуктов питания. Мы ежедневно мониторим ситуацию. Результаты тестирования на COVID-19 жителей поступают к нам. Затем мы их обзваниваем и предлагаем помощь", – объяснил он.

По словам Барциц, закупом и доставкой препаратов, а также продуктов питания занимаются волонтеры из числа работников администрации. Среди заболевших есть люди, которые от этого отказываются, так как могут сами себя обеспечить, и предлагают перенаправить эту помощь тем, кто больше в ней нуждается.

"Бывает, что и глава района или я лично завозим медикаменты по адресам. Все зависит от свободного времени сотрудников. В этом плане мы не ждем друг друга, и у кого есть свободная минутка, и мы знаем, что сегодня надо заехать по тому-то адресу, то это делаем", - сказал замглавы.

Средства для поддержки населения с диагнозом коронавирус выделены из районного бюджета. Барциц подчеркнул, что гуманитарная программа будет продолжена.

Он также рассказал, что в последние полтора месяца в Гагре наблюдается спад заболеваемости COVID-19, но в зимний период ситуация может измениться. К 16 сентября в ковидном отделении районной больницы лечение проходит 18 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Отделение рассчитано на 52 пациента.

"Как показывает практика, вспышка заболеваемости происходит после окончания курортного сезона. Мы это могли наблюдать в прошлом году. Поэтому у нас есть опасения, что ближе к зиме начнется рост количества зараженных", - отметил он.

Замглавы гагрской администрации объясняет это тем, что во время летне-курортного сезона, когда существенная часть населения занята в сфере туризма, не обращаются к медикам даже, если у них проявляются симптомы, так как не хотят уходить на самоизоляцию и упустить возможный заработок.

Среди туристов тоже бывают неоднозначные ситуации. В пример Барциц привел случаи, когда гости обращаются в больницу с симптомами ротавирусной инфекции, но тест на коронавирус сдавать отказываются, ссылаясь на отравление морской водой и отсутствие в этом необходимости. Заставить гостей пройти эту процедуру механизмов нет.

По состоянию на 15 сентября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 26477 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев. Выздоровели 21820 человек.