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Глава Сухума проголосовал на выборах в Госдуму

© Foto / Facebook/Администрация города Сухум
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (30)
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Sputnik Абхазия
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В Сухуме открыты два избирательных участка - в школе №5, относится к Павловскому одномандатному округу Воронежской области, в школе №10 - к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края.

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба проголосовал на выборах в Госдуму России, об этом сообщается на сайте администрации.

Беслан Эшба отдал свой голос на избирательном участке в Сухумской средней школе №5.

На этом участке также проголосовали заместители главы администрации Автандил Сурманидзе и Леон Кварчия.

В воскресенье 19 сентября на территории Абхазии открыты девять участков для голосования на выборах в Госдуму России.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.

На всех участках соблюдают антиковидные меры. Перед входом в помещение всех просят надеть маску. Тем, у кого ее нет, выдают одноразовые. 

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Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (30)

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