Глава Сухума проголосовал на выборах в Госдуму

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба проголосовал на выборах в Госдуму России, об этом сообщается на сайте администрации.
Беслан Эшба отдал свой голос на избирательном участке в Сухумской средней школе №5.
На этом участке также проголосовали заместители главы администрации Автандил Сурманидзе и Леон Кварчия.
В воскресенье 19 сентября на территории Абхазии открыты девять участков для голосования на выборах в Госдуму России.
Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.
На всех участках соблюдают антиковидные меры. Перед входом в помещение всех просят надеть маску. Тем, у кого ее нет, выдают одноразовые.
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