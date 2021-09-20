Дипломатично: что делает магазин duty free в центре Абхазии

В Сухуме открылся магазин беспошлинной торговли. В обществе это вызвало бурные обсуждения, многие высказали сомнения по поводу законности работы такого объекта на территории Абхазии.

На каком основании работает беспошлинный объект внутри Абхазии и кто сможет приобрести необлагаемые налогами товары, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Все по правилам

Как объяснил юрист Олег Басария, под понятием "магазин беспошлинной торговли" подразумевается таможенный режим, при котором товары реализуются под таможенным контролем на таможенной территории Абхазии без взимания таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам мер экономической политики.

"При этом данные товары освобождены от каких бы то ни было платежей: госпошлины, которая существует при пересечении товаров границы, отдельных видов налогов, включая НДС. Этот товар должен реализовываться не для потребления на территории страны, а вывозиться за ее пределы", – сказал он.

Согласно таможенному кодексу Абхазии, магазин беспошлинной торговли может быть построен в аэропортах, портах и иных местах. Иные места может определять Государственный таможенный комитет Абхазии, получение лицензии на открытие регулируется постановлением Кабинета министров. Лицензия может быть аннулирована, если она не могла быть выдана на основе установленного порядка, либо если она была выдана на основе неполных или недостоверных сведений.

"Закон предъявляет требования на открытие таких магазинов, за их соблюдением следит ГТК. Судя по тому, что таможенный комитет выдал лицензию на открытие магазина в Сухуме, можно сказать, что все требования были соблюдены", – добавил Басария.

В Абхазии Абзац: юрист о магазинах беспошлинной торговли

По словам сотрудницы Государственного таможенного комитета Абхазии Кристины Гогия, магазин беспошлинной торговли, который был открыт на территории республики в Сухуме, предназначен для сотрудников иностранных дипломатических представительств и представительств международных организаций, консульских учреждений. Покупателями могут быть лица, обладающие дипломатическими паспортами, аккредитованными в Министерстве иностранных дел Абхазии.

Основы организации, функционирования магазина и требования к нему определяются положением о магазине беспошлинной торговли, утвержденным в приказе президента Абхазии от 2009 года, а порядок выдачи лицензии определяется в соответствии с постановлением Кабинета министров от 20 февраля 2020 года.

В отношении каждого магазина Duty Free установлена своя процедура функционирования, в ней расписываются требования к месту положения, обустройству и оборудованию.

"Например, если говорить о магазине, расположенном на КПП "Псоу", он должен располагаться в пункте пропуска через государственную границу за линией таможенного контроля товара, вывозимого за пределы Абхазии. Режим работы должен соответствовать режиму работы пункта пропуска", – уточнила Гогия.

Реализация товара может быть только со специальной маркировкой, единой для всех товаров, при помещении товара под таможенный режим магазина беспошлинной торговли оформляется грузовая таможенная декларация и взимаются таможенные сборы. На каждый магазин выдается отдельное распоряжение Кабинета министров на использование территории.

Магазин беспошлинной торговли может учреждаться заявителем при наличии лицензии ГТК, порядок выдачи лицензии, срок ее действия определяются Кабмином. За выдачу лицензии есть сбор.

Чтобы получить лицензию на учреждение магазина беспошлинной торговли, нужно написать заявление в ГТК.

В Абхазии Кристина Гогия о режиме работы магазина беспошлиной торговли

Выгодный бизнес

В интервью радио Sputnik генеральный директор магазина беспошлинной торговли в Сухуме Андрей Кейян рассказал, что владельцы платят государству налоги на прибыль и заработную плату.

"Однако наши покупатели не будут платить налоги, у них нет <...> пошлины. Дипломаты этими налогами не облагаются, вывозить этот товар с территории Абхазии они не обязаны. На приграничной территории располагаются обычные магазины duty free, из которых товар вывозится, а наш магазин дипломатический, он может располагаться внутри республики", – объяснил он.

По мнению Кейяна, беспошлинный магазин на территории Абхазии повышает статус республики, кроме того, появляются рабочие места для местных жителей, а бюджет республики пополняется налоговыми отчислениями.

В Абхазии Кейян рассказал о принципе работы магазина беспошлинной торговли в Сухуме

Кристина Гогия отметила, что деятельность подобных магазинов выгодна в финансовом плане. К примеру, в 2019 году налоговые отчисления от деятельности магазинов беспошлинной торговли государству составили 17,6 миллиона рублей, в 2020 году из-за ограничений всего 9 миллионов рублей, а с января 2021 года – 9 миллионов 300 тысяч рублей.

До 2021 года магазин беспошлинной торговли работал лишь на российско-абхазской границе. Один из таких магазинов duty free, зарегистрированный в Сухумском районе, – основной налогоплательщик в бюджет района, его доля в доходной части бюджета составляет 50%.

С июня 2020 года завезти товар из магазина беспошлинной торговли duty free в Абхазию можно только после пересечения границы с Россией. Ввоз продукции из duty free без пересечения границы с Россией противоречит таможенному законодательству.