Часть Сухума останется без подачи воды во вторник 21 сентября

Временные перебои с водоснабжением связаны с подключением новых водоводов на столичной насосной станции.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. В связи с подключением новых водоводов диаметром 500 миллиметров на насосной станции №2 во вторник 21 сентября часть Сухума останется без подачи питьевой воды, сообщает столичный "Водоканал".

Отмечается, что воды не будет c 00:00 до 20:00 в следующих районах города: улица Эшба, Старый поселок, Колос улица Адыгейская, улица Дзидзария, вокзал, центр города, ВИЭМ, рынок, Маяк.