Часть Абхазии останется без света во вторник и среду 21 и 22 сентября

Жители Галского, Гагрского районов и части Гудауты на несколько часов останутся без электричества завтра и послезавтра в связи с ремонтно-профилактическими мероприятиями на подстанциях.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Во вторник 21 сентября сразу в нескольких районах Абхазии будут перебои с электроснабжением, связанные с ремонтными работами, сообщает "Черноморэнерго".

С 15:00 до 18:00 будет отключена подстанция "Бзыбь-220", там будут менять трансформаторы напряжения на открытом распределительном устройстве, а также произведут ремонт на воздушной линии "Бзыбь". На это время без подачи электроэнергии останутся Гагрский район и часть Гудаутского района.

Кроме того, в среду 22 сентября с 11:00 до 15:00 обесточены будут и жители Галского района. В связи с ремонтно-профилактическими работами (замена масла в трансформаторах и проверки болтовых соединений) будут отключены подстанции "Баргяб" и "Отобая".