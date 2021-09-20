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Людмила Скорик заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Абхазии

© AFP 2019 / INA FASSBENDER
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1514)
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О текущей ситуации с распространением COVID-19 в Абхазии и мерах предупреждения очагов возникновения заболевания рассказала на встрече с премьер-министром главный санитарный врач СЭС республики.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Главный санитарный врач СЭС Абхазии Людмила Скорик доложила премьер-министру Александру Анкваб о ситуации с распространением коронавируса в республике. Об этом сообщается на сайте правительства.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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По ее словам, среднесуточный показатель заболеваемости за последнее время значительно снизился, в сравнении с пиковыми значениями в июле (196 человек за 20 июля) – на 221 %.

Эпидемиолог считает, что это – результат ограничительных мер, утвержденных президентом, и вакцинации.

"Сегодня уровень заболеваемости снижен благодаря нескольким факторам – вакцинированию, соблюдению ограничительных мер по части проведения массовых мероприятий, более ответственному отношению граждан к санитарным требованиям", - отметила Скорик.

Отдельно она рассказала о том, что команда СЭС совместно с Минздравом наблюдали данные детской заболеваемости в связи с началом учебного года. Согласно мониторингу, за 20 дней сентября средний уровень выявленных случаев заболевания детей не превышал 12 человек в сутки по стране.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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По словам санитарного врача, за 20 дней COVID-19 подтвердился у 246 детей, тут же приводятся данные за аналогичный период в 2020 году, когда заболело 452 ребенка (до 17 лет). 

Тем не менее, СЭС предупреждает, что с наступлением осенне-зимнего периода, когда приближается период повышенной заболеваемости сезонными ОРВИ, ОРЗ, нужно будет прилагать больше усилий, для того чтобы удержать контроль над распространением COVID-19.

"Нам как никогда вместе с населением нужно понять, что запрет на проведение торжественных и прочих массовых мероприятий нужно соблюдать и далее, а траурные мероприятия проводить в очень узком формате", - отметила Людмила Скорик.

По последним данным, в Абхазии подтверждено 26719 случаев коронавируса, скончались более 400 человек.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1514)

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