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Скорик рассказала о работе новых ПЦР-лабораторий в Гагре и Очамчыре

© Sputnik / Денис Абрамов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1516)
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По утверждению главного санитарного врача СЭС Абхазии, заболеваемость COVID-19 в республике снизилась в сентябре на 44%, по сравнению с пиковыми значениями в июле.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Две новые лаборатории в Гагрском и Очамчырском районах способны исследовать до 100 проб в день, с момента запуска лаборатории работают на пределе своих возможностей, рассказала главный санитарный врач СЭС Абхазии Людмила Скорик на встрече с премьер-министром Александром Анкваб 20 сентября.

© AFP 2019 / INA FASSBENDER
Людмила Скорик заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Результаты обследования граждане получают в день забора биоматериала, уточнила Скорик.

Лаборатории в районах значительно снизили нагрузку республиканской санитарно-бактериологической лаборатории, которая расположена в Сухуме. Большую помощь в этом деле оказывает и российский мобильный госпиталь, при котором также есть лаборатория для проведения ПЦР-исследований.

Помещение для ПЦР-лаборатории в ЦРБ Гагры было отремонтировано силами администрации района, оборудование для нее приобрели на средства из республиканского бюджета. Также за счет средств из республиканского бюджета, выделенных на ликвидацию угроз по распространению COVID-19, была отремонтирована лаборатория в Очамчыре.

На сегодняшний день в Абхазии проводят в среднем от 350 до 500 тестов на наличие коронавируса в сутки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1516)

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