Бжания перечислил, что нужно для решения проблем в сфере энергетики Абхазии

СУХУМ, 21 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания назвал неуплату за потребленную электроэнергию одной из основных проблем в области энергетики страны.

За последние 24 года потребители задолжали один миллиард 800 миллионов рублей, при тарифе 40 копеек за потребленный киловатт, отметил президент.

По словам Бжания, проблем в сфере энергетики много, они связаны со многими сложностями, и часть их, возможно, придется решать годами. В первую очередь необходимо решить вопросы, связанные с установлением в стране экономически обоснованного тарифа на электричество. Все потребители должны иметь современные приборы учета, и в этом направлении будет проводиться работа, заверил президент.

Для решения проблем энергетики, в нее необходимо вложить большое количество денег, сказал Бжания. К примеру, на восстановление трех перепадных ГЭС в Галском районе понадобится около 10 миллиардов рублей. Президент сообщил, что по договоренности с Россией на развитие абхазской энергетики на первом этапе будет выделено около пяти миллиардов рублей.

Говоря об инвестициях в энергетику, Бжания отметил, что предложения инвесторов не говорят о том, что эти объекты перейдут в частную собственность. Энергетическая отрасль была и останется государственной собственностью, заявил он.