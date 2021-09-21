Сухум ответил на заявление МИД Грузии, осуждающее думские выборы в Абхазии

МИД Грузии сделал заявление с осуждением прошедшие на территории Абхазии выборов в Госдуму России.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. МИД Абхазии расценивает заявление Тбилиси, осуждающее прошедшее в республике голосование на думских выборах, открытым вмешательством во внутренние дела абхазского государства, следует из комментария внешнеполитического ведомства республики.

Во вторник 21 сентября МИД Грузии распространил заявление, в котором осуждаются прошедшие на территории Абхазии выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Тбилиси считает проведение подобных выборов деструктивным шагом со стороны Москвы, направленным против суверенитета и территориальной целостности Грузии.

"Участие в выборах в законодательный орган власти РФ – законное право граждан Республики Абхазия, имеющих гражданство Российской Федерации или граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, а также граждан Российской Федерации, временно пребывающих в стране. Реализация указанными категориями граждан своего избирательного права никак не нарушает фундаментальные международно-правовые нормы и не вступает в противоречие с Уставом ООН", - отмечается в сообщении.

В МИД подчеркивают, что Абхазия и Россия развивают союзнические отношения на прочной договорно-правовой основе, в полной мере соблюдая свои международные обязательства, эти отношения не направлены против третьих стран и не ущемляют интересов Грузии.

"Грузинским властям пора перестать спекулировать своей "территориальной целостностью" и разыгрывать из себя невинную жертву. Рассчитываем, что в Тбилиси возобладает ответственный и реалистичный подход в отношении сложившейся политической реальности, предполагающий уважительное отношение к Республике Абхазия", - констатировал МИД Абхазии.

Голосование на выборах в Госдуму прошло в Абхазии в воскресенье 19 сентября, на территории республики было открыто девять участков, два из них - в столице. Явка составила 14549 человек.