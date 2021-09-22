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Назначена главврач Республиканской психиатрической больницы

© Foto / АПСНЫПРЕСС
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Ранее пост главного врача медучреждения занимал Георгий Кортава, который был освобожден от должности по собственному желанию.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Исполнять обязанности главврача Республиканской психиатрической больницы будет Ирина Ануа, нового руководителя коллективу представил министр здравоохранения Эдуард Бутба. Об этом пишет агентство "Апсныпресс".

© Foto / Минздрав РА
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Эдуард Бутба отметил, что медучреждение будет получать со стороны Минздрава необходимую помощь.

"Я понимаю, что у медучреждения есть сложности с кадрами, охраной, оборудованием. Также необходимо решать проблему с деревьями вокруг больницы: они нередко падают и повреждают забор, они могут представлять угрозу для людей, которые находятся во дворе. Есть ряд других вопросов", - сказал министр, подчеркнув, что в каждом медучреждении в республике есть вопросы, требующие решения.

Он подчеркнул, что за один день всем медучреждениям помочь не получится.

"У вас же были определенные проблемы с закупом питания для пациентов, они уже решены, задолженности погашены. Решаем проблемы подведомственных учреждений, планомерно распределяя наши возможности", - добавил Бутба.

Бывший глава больницы Георгий Кортава поблагодарил коллектив за работу.

На сегодняшний день в психиатрической больнице более 130 пациентов. Ирина Ануа ранее занимала должность заместителя главврача.

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