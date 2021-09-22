Назначена главврач Республиканской психиатрической больницы

Ранее пост главного врача медучреждения занимал Георгий Кортава, который был освобожден от должности по собственному желанию.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Исполнять обязанности главврача Республиканской психиатрической больницы будет Ирина Ануа, нового руководителя коллективу представил министр здравоохранения Эдуард Бутба. Об этом пишет агентство "Апсныпресс".

Эдуард Бутба отметил, что медучреждение будет получать со стороны Минздрава необходимую помощь.

"Я понимаю, что у медучреждения есть сложности с кадрами, охраной, оборудованием. Также необходимо решать проблему с деревьями вокруг больницы: они нередко падают и повреждают забор, они могут представлять угрозу для людей, которые находятся во дворе. Есть ряд других вопросов", - сказал министр, подчеркнув, что в каждом медучреждении в республике есть вопросы, требующие решения.

Он подчеркнул, что за один день всем медучреждениям помочь не получится.

"У вас же были определенные проблемы с закупом питания для пациентов, они уже решены, задолженности погашены. Решаем проблемы подведомственных учреждений, планомерно распределяя наши возможности", - добавил Бутба.

Бывший глава больницы Георгий Кортава поблагодарил коллектив за работу.

На сегодняшний день в психиатрической больнице более 130 пациентов. Ирина Ануа ранее занимала должность заместителя главврача.