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Житель Курска утонул в море в Новом Афоне

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сигнал о происшествии поступил в Министерство по чрезвычайным ситуациям в 15:17 в понедельник 27 сентября.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Житель Курска Сергей Белозеров, 1981 года рождения, утонул в море в Новом Афоне в понедельник 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Сигнал о происшествии поступил в ведомство в 15:17. Как уточнили в пресс-службе, причины произошедшего устанавливаются.

В воскресенье МЧС сообщало, что в акватории Гагры было обнаружено тело 48-летнего жителя Тулы Александра Куницына. 

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