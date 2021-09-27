Житель Курска утонул в море в Новом Афоне

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Житель Курска Сергей Белозеров, 1981 года рождения, утонул в море в Новом Афоне в понедельник 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Сигнал о происшествии поступил в ведомство в 15:17. Как уточнили в пресс-службе, причины произошедшего устанавливаются.
В воскресенье МЧС сообщало, что в акватории Гагры было обнаружено тело 48-летнего жителя Тулы Александра Куницына.
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