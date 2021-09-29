Выстрел в "яблочко": как прошел турнир лучников "Афырхы" в Гудауте

О том, в каких дисциплинах соревновались профессиональные стрелки из лука и как пробовали свои силы поклонники этого вида спорта, какое оружие они при этом использовали и чем оно примечательно, кто пытается вдохнуть вторую жизнь в абхазский лук и чем закончился первый опыт в стрельбе по мишени корреспондента Sputnik, читайте в материале.

Бадри Есиава, Sputnik

Больше чем увлечение

Стрельба из лука набирает популярность в Абхазии. Количество поклонников этого вида спорта растет, как среди представителей старшего поколения, так и молодежи.

В турнире, который прошел в этнопарке "Апсны" 29 сентября, за призы боролись только члены клуба лучников "Афырхы", но организаторы также предоставили возможность проявить себя и любителям. Всего на стрельбище пришло около 20 человек и почти каждый из них со своим луком.

У Лауры Тания венгерский лук, сделанный по заказу одним из мастеров из Нальчика. Увлеклась она стрельбой около двух месяцев назад совершенно случайно. Друг взял ее с собой на стрельбище, и это стало отправной точкой в мир новых для нее эмоций.

Лаура не считает этот вид спорта сугубо мужским. Более того, она не скрывает своей любви к огнестрельному оружию.

"Я люблю стрелять из автомата, пистолета и во время стрельбы из лука тоже есть что-то схожее, когда попадаешь в цель", - рассказала Тания.

Соревнования состояли из четырех дисциплин - стрельба на дистанцию от 15 до 75 метров, стрельба по "абхазской мишени" (прямоугольная мишень в виде человеческой фигуры - прим.), стрельба на дальность и стрельба по "абхазской мишени" на расстоянии в 30 метрах от нее.

Валерий Берзения в стрельбе на дальность одновременно занял второе и третье места. Его стрелы пролетели 204 и 201 метр.

Интерес к луку и стрелам у Берзения появился еще в раннем детстве. Он вспомнил, как ребенком делал своими руками лук из веток ореха и веревок. С возрастом это пристрастие уступило место другим увлечениям, но не исчезло.

"Когда я узнал о том, что есть клуб по стрельбе из лука, скажу честно, отнесся к этому скептически, но потом увидел, какие луки используют, какой подход ко всему этому. Попробовал и после первого же выстрела я сказал, что хочу этим заниматься дальше и, по совету товарищей, заказал себе ассирийский лук "асур", - рассказал он.

Участница соревнований Илона Квициния уверена, что тяга к стрельбе у нее заложена на генетическом уровне. Ее мама охотилась с ружьем и состояла в Союзе охотников Очамчыры.

"Так было до того, пока не вырос ее брат (Адгур Какоба - прим.). До этого она у дедушки заменяла сына. Он обучил ее охоте, джигитовке. Потом родился дядя и мама все свое время посвятила работе – она была учителем, как и ее отец", - поделилась семейной историей Квициния.

В состязаниях между девушками Илона Квициния стала первой, но немного расстроилась, из-за того что не удалось показать лучший результат в общем зачете. Ее дядя Адгур Какоба, который руководит клубом "Афырхы", все же оказался точнее.

Второе и третье места среди представительниц прекрасной половины человечества взяли Амра Аджинджал и Елена Лабахуа.

По рассказу Аджинджал, на стрельбище впервые она попала пять лет назад, сама того не ожидая. В тот вечер она возвращалась с концерта в Абхазской Госфилармонии и собиралась идти домой, но планы резко поменялись.

"Адгур Какоба и Батал Джапуа как раз ехали в Нижнюю Эшеру пострелять. Увидели меня и пригласили поехать с ними. Меня не остановило, что я была в платье и на каблуках. Батал меня учил стрелять, и вначале вообще ничего не получилось. Потратили полдня на поиски стрел в высокой траве. Затем Батал подарил мне лук, и с тех пор я не пропускаю ни одно соревнование. У меня уже три лука, и одним пользуется старшая дочь Амина", - поделилась она.

Многие спортсмены пришли на соревнования в абхазской национальной одежде и при полной экипировке для подобных турниров. На предплечье у них были краги, защищающие от ударов тетивы, а пальцы защищали кожаные перчатки.

Успехи и неудачи

По набранным баллам в общем зачете второе место заняла Елена Лабахуа. По ее рассказу, стрелять из лука она начала около пяти лет назад и "виною" тому ее друзья.

"Я поддержала тогда их в начинаниях и поддерживаю до сих пор. Можно сказать, что они меня "заразили" этим. У меня есть свой лук, который мне изготовил мастер из Нальчика. Стрелы заказываем в Турции. В России они очень дорогие. В зависимости от сложности работы, луки стоят от 12 тысяч рублей и выше", - отметила Лабахуа.

Самый молодой член клуба "Афырхы" Данил Кушба не подвел своих наставников и уверенно занял третье место в общем зачете. Все началось с исторических фильмов и попыток самостоятельно изготовить лук. Несколько лет назад ему подарили настоящий лук и детское увлечение переросло в спорт.

"Хорошо помню свой первый выстрел. Было трудно натянуть тетиву и, конечно, в цель не попал, но последующие выстрелы оказались более удачными", - сказал Кушба и добавил, что стрельба из лука для него просто хобби, а стать он хочет кузнецом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Данил Кушба

Участник турнира Даут Логуа был недоволен своим результатом. Он ожидал более точных попаданий в цель, но почему-то не сложилось. Больше всего его расстроило то, что Фортуна ему благоволила на тренировках, а в самый ответственный момент "отвела" взгляд.

"Самая сложная для меня мишень – это "абхазская". Она уже, чем стандартный щит размером метр на метр, и там присуждают баллы за попадание в ту или иную ее часть. Например, за попадание в "голову" дают 15 очков и психологически, конечно, хочется пустить стрелу именно туда. Этот азарт сбивает тебя. Целишься в верхнюю самую маленькую часть мишени, а попадаешь в нее редко. Я пострелял сегодня не очень хорошо", - констатировал Логуа и добавил, что занимается стрельбой из лука меньше года.

Старшее поколение лучников верит, что каждый их выстрел направляет Всевышний, и Вахтанг Гвинджия не исключение из этого правила. Он уверен, что именно некие невидимые силы помогли ему стать лучшим в стрельбе на дистанции в 75 метров. Он был единственным, кто поразил цель на таком расстоянии.

"В стрельбе на 60 метров я не попал в цель три или четыре раза. Оставалось пять стрел, и я подумал про себя, как направит мою руку и стрелу Всевышний, так и будет. Успокоился и произвел два точных выстрела в мишень на 60 метров и 75 метров", – поделился Гвинджия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вахтанг Гвинджия

Возрождение абхазского лука

Участники турнира в основном использовали ассирийские и венгерские луки. Лишь у одного участника в руках был абхазский лук в современном исполнении. Художник Батал Джапуа подготовил чертежи этого традиционного оружия, а работу выполнил мастер из Кабардино-Балкарской Республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Батал Джапуа

Джапуа подчеркнул, что абхазский лук не прост в изготовлении в сравнении, например, с венгерским.

"Венгерский лук собирается из пяти кусков – отдельно рукоять, отдельно два плеча и еще два рога тоже отдельно. Вся эта деревянная основа склеивается и потом уже монтируются рог и сухожилия. Абхазский лук собирается из двух кусков и собирается у рукоятки. Это намного сложнее, так как при сборе из двух кусков материал подобрать тяжелее", - рассказал он.

Джапуа также уточнил, что исконный абхазский лук делали из пекана и шелковицы. Современный аналог, с помощью которого он стреляет, изготовлен из дерева ясенџ, карбона и стеклопластика.

Древние абхазские луки в республике сохранить не удалось. Последний экземпляр, хранившийся в Абхазском музее, был вывезен в Грузию еще 1960-х годах.

"На сегодня этот лук единственный в современном исполнении, но он уже запускается в серию. Мастер пошел нам на встречу, и он очень много работал над этим. Называться лук будет "Сустар" - в честь абхазского полководца Сустара Чачба, который жил в ХVII веке", - поделился планами Джапуа.

Сделанный по его чертежам абхазский лук уже изучили зарубежные эксперты и пришли к мнению о том, что он имеет право на жизнь. То есть, они убедились в уникальности этого вида оружия и в том, что оно отличается от других.

В коллекции Батала Джапуа хранятся еще пять абхазских луков, выполненных по старинной методике и без использования современных материалов.

"Их пять, потому что каждый раз допускались ошибки при изготовлении. Эта конструкция работает, но есть некоторые непопадания в геометрию, характеристики и так далее. Но последние два – они максимально близки к оригиналам и, основываясь на них, мы делаем последующие", - уточнил он.

Художник не стал скрывать предназначение его абхазского лука. Он планирует "убить" это оружие. Если быть точнее, то испытать его на прочность. Джапуа уже произвел около 1000 выстрелов из лука, но он не сломался.

"Нам бы еще научиться хорошо попадать в цель. Вообще хорошо было бы", - пошутил Джапуа.

Если в точности выстрелов Джапуа немного уступил своим соперникам, то в дисциплине по дальности выстрела ему не было равных. Его стрела пролетела 210 метров.

Мастер-класс и первый выстрел

Не скрою, с нетерпением ждал окончания турнира для того чтобы попробовать самому произвести несколько выстрелов из лука. Вспомнил, как в детстве делал луки и стрелы из ореховых прутьев, как "закаляли" их на костре и играли в "войнушки" с двоюродными братьями. Но настоящий лук держать в руках никогда не доводилось. Сегодня такую возможность мне предоставили.

Батал Джапуа и Даут Логуа провели мне обучающую тренировку того, как правильно держать это оружие, в каком положении должны быть кисть, предплечье и плечи, какую стойкость держать при стрельбе. Все оказалось сложнее, чем это выглядело со стороны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Турнир по стрельбе из лука

Тетива при каждом выстреле ударялась о руку. Хорошо, что надел рубашку с длинными рукавами. Стрела постоянно норовила "вылететь" раньше времени, но не в сторону цели, а в бок на землю. Эту проблему решил методом наклонения лука в другую сторону, и тем самым "снаряд" оставался на исходной позиции.

После нескольких неудачных "залпов" я, наконец, набил дрожащую от напряжения при натягивании тетивы руку и поразил пару тройку раз мишень. Для первого раза, думаю, неплохо, а дальше должно стать еще лучше.