Спикер Парламента Абхазии обратился к собравшимся у здания

Депутаты не приняли постановление по инциденту с участием Гарри Кокая, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и сотрудников МВД, произошедшему 30 сентября в Сухуме.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Спикер Парламента Валерий Кварчия вышел к собравшимся у здания и сообщил, что постановление по инциденту со стрельбой на набережной 30 сентября не набрало нужного количества голосов. Заседание, на котором вопрос будет рассмотрен вновь, состоится в понедельник 4 октября.

Заявление спикера вызвало возмущение у собравшихся. Они отметили, что с 17:00 ожидают у Парламента решения этого вопроса и конкретного результата.

Спикер попросил всех разойтись и заявил, что сам проголосовал за принятие постановления по инциденту, но необходимого количества голосов проект не набрал.

Собравшиеся потребовали у депутатов, которые проголосовали против, выйти и объяснить свое решение.

К 17:00 в пятницу, 1 октября, у здания Парламента начали собираться люди. Началось внеочередное заседание сессии Парламента по инциденту, который произошел 30 сентября в Сухуме с участием депутата Гарри Кокая, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и сотрудников МВД.

Заседание длилось больше часа, по итогам был озвучен проект постановления. Согласно документу, генпрокурору и председателю СГБ предлагалось провести до 7 октября необходимые следственные действия в отношения высших должностных лиц МВД, а президенту на время следственных действий отстранить от занимаемой должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар, заместителя министра командира СОБРа МВД Раща Цвижба, заместителя командира СОБРа Дадына Чачхалия и иных сотрудников МВД, причастных к инциденту.

Однако проект постановления не был принят депутатами. На заседании присутствовал 21 парламентарий, двое проголосовали против, 17 - за, двое воздержались. Для принятия документа необходимо 18 голосов.

Читайте также: