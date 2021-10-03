Избежать самосуда: Совет старейшин и ветераны дали оценку инциденту на набережной

Конфликт между депутатом Парламента Гарри Кокая, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа с министром Внутренних дела Дмитрием Дбар и его подчиненными произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября.

Ветераны и депутат Кокая отпраздновали День Победы и Независимости в одном из столичных ресторанов, а после того как покинули заведение, кто-то из группы совершил выстрелы в воздух. На выстрелы прибыли сотрудники милиции во главе с министром внутренних дел Дмитрием Дбар и потребовали предъявить оружие. Парламентарий Кокая завил, что стрелял он, но свой пистолет сдать отказался. Завязалась потасовка, в результате которой пострадали ветераны Отечественной войны народа Абхазии.

Генпрокуратура Абхазии начала проверку по факту случившегося, в рамках процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям силовиков.

Из-за обострения ситуации президент Абхазии прервал рабочую поездку в Москву и вернулся в Сухум, где проводит экстренное совещание правительства.

Бадри Есиава, Sputnik

Вне политики

Прежде чем началась пресс-конференция, посвященная инциденту на набережной Сухума в День Победы, ведущий предупредил участников встречи о том, что председателя Республиканской общественной организации "Аруаа" Тимура Гулиа ждут ветераны в селе Мыку, которые хотят обсудить произошедшее, и поэтому он покинет встречу после того, как выскажет свою позицию и зачитает обращение "Аруаа".

С начала возражений ни у кого не было, но как только Гулиа взял слово, его перебил ветеран войны, представитель пострадавшей в конфликте с милицией стороны Гиви Допуа, который счел правильным сначала выслушать детали произошедшего и только после этого, кто пожелает, сделает обращение.

"Кто какие заявления хочет, делайте в конце. Вы можете сперва выслушать, что произошло, как произошло и наше заявление. Все начинается от нас. Мы ни в коем случае все эти вопросы не переводим в политику, мы вне политики", – подчеркнул Допуа и в ультимативной форме заявил, что беседу начнет он или же кто-то из Совета старейшин, иначе он покинет пресс-конференцию.

Тимур Гулиа извинился перед представителями старшего поколения и объяснил, что его с утра ждет группа ветеранов в селе Мыку и ему надо к ним ехать. После этих объяснений возражений больше ни у кого не возникло.

В своем выступлении Тимур Гулиа подчеркнул, что члены организации всегда выступают в защиту ветеранов вне зависимости от их политических взглядов. Случившееся на набережной в праздничный день он назвал кощунством и массовым избиением, в котором участвовал министр внутренних дел и руководство ведомства.

"За выстрелы в воздух из пистолета праздновавших победу людей избить и бросить на месте – не входит ни в какие рамки. В 23:00 в дождливую погоду на безлюдной площади эти четыре выстрела из пистолета в воздух никакой опасности не представляли. А то, что сделали высшие чины МВД, подпадает под статью Уголовного кодекса Абхазии", – сказал Гулиа и от имени возглавляемой им организации призвал ветеранов в 11:00 собраться у здания Парламента 4 октября, чтобы принять участие в протестном митинге.

Он также зачитал официальное обращение "Аруаа", в котором, в частности, было сказано, что многим гражданам страны не нравится использование оружия в качестве салюта в общественных и иных местах, но такая традиционная практика сложилась в обществе на протяжении многих лет во время праздничных событий.

В связи с этим "Аруаа" предложила органам правопорядка вести постоянную разъяснительную и оперативную работу, а Парламенту выработать правила о том, где можно салютовать и где нельзя этого делать. Члены ветеранской организации уверены, что хуже отсутствия правопорядка могут быть только попытки его установления незаконными способами, с нарушением процессуальных действий, с применением неправомерного и неадекватного насилия в отношении граждан.

"Около 24:00 в День Победы на сухумской набережной по подозрению в производстве нескольких выстрелов в воздух сотрудниками милиции были жестоко избиты ветераны Отечественной войны 1992-1993 годов, инвалиды войны, а также сопровождавший их депутат Парламента (Гарри Кокая - прим.), отмечавшие праздник в столице Абхазии", – зачитал текст обращения Гулиа.

Он добавил, что в отношении ветеранов и депутата не были предъявлены обвинения, их не доставили в отделение милиции, не был составлен протокол их задержания – им нанесли тяжелые увечья, оставили на улице и ушли. Особое возмущение у "Аруаа", согласно их обращению, вызвало участие во всем этом руководства МВД во главе с министром Дмитрием Дбар.

Гулиа напомнил, что жители села Адзюбжа после случившегося обратились к президенту Абхазии Аслану Бжания с просьбой отстранить руководство этого ведомства от работы на время расследования, но должного внимания к этому не было. Что касается экстренного заседания Парламента, которое состоялось 1 октября, пишет "Аруаа", оно прошло в отсутствие почти половины депутатского корпуса, и Народное Собрание не смогло принять постановление о произошедшем на набережной.

Дело в депутате

Представитель ветеранов войны из села Адзюбжа и пострадавших на набережной Гиви Допуа сказал, что односельчане тоже будут у стен Народного Собрания в понедельник.

Действия силовиков, уверен он, не соответствуют кодексу чести Апсуара и законам страны. При этом он не стал отрицать, что депутат Гарри Кокая был не прав в том, что открыл стрельбу.

"Его сын (генерала Сергея Дбар - прим.), будучи министром, ногами бьет ветеранов нашей войны. Такого беспредела я не видел. Эти ветераны заявили, что в таком государстве они не хотят жить и покинут его. Большинство из них до войны жили в России и были обеспечены, но все вернулись сюда и проливали кровь, все инвалиды", – сказал он.

Допуа добавил, что на следующее утро после конфликта люди хотели прийти к МВД и, по его словам, "бомбить", но их удалось уговорить, чтобы дать возможность властям объясниться, но никто к ним так и не пришел.

"Чаша терпения лопнула, когда министр внутренних дел выступил и сказал, что они готовы возместить их лечение. Он что, ветеранов покупает? Что касается самих событий, дело было не в ветеранах. Там было целенаправленное преследование депутата, который не разделяет точку зрения кого-то", – подчеркнул он.

Ранее МВД заявляло, что в момент выстрелов неподалеку находились президент Абхазии Аслан Бжания и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Допуа уверен, что в это время глав государств уже там не было, а Бибилов уехал в 18:00. В одном из близлежащих заведений отдыхали сами сотрудники милиции и выпивали.

По словам Допуа, если бы не он, Акун Квирая и другие старшие, которые не позволили жителям Адзюбжи совершить самосуд, все могло закончиться трагически.

"Я вас уверяю, если в понедельник не будет правильного принятого решения, то эта цепочка протянется далеко, и будут страшнейшие последствия", – заявил он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что будет, если Парламент примет постановление, которое не устроит пострадавшую сторону, Допуа сказал, что в таком случае никто не сможет гарантировать того, что люди не возьмут в руки оружие.

По словам Допуа, в конфликте пострадали семь из девяти присутствовавших ветеранов и депутат Гарри Кокая. Сотрудников милиции было около 50-60 человек, среди которых министр внутренних дел Дбар и два его заместителя.

Вчера вечером Кокая был госпитализирован, так как состояние его здоровья ухудшилось, и он потерял сознание, поделился подробностями Допуа.

"Вспомнил еще один момент. Когда они (милиционеры - прим.) подошли, отец (отец Гарри Кокая - прим.) сказал, что он стрелял. И в присутствии отца, ветерана войны 70-ти лет, избивают сына. Кто-то из сотрудников в гражданском его поднял и держал, пока остальных били", – сказал он.

Глазами очевидца

Председатель Совета старейшин села Адзюбжа Нугзар Кация был очевидцем тех событий. Он рассказал, что после застолья в селе Черниговка вместе с ветеранами, классным руководителем которых он был в прошлом, приехал в Сухум выпить кофе. После этого они собрались уезжать и на пути к автомобилям услышали выстрелы у причала. Кто именно стрелял, он не разглядел.

"Я уже почти сел в машину и в этом время услышал крики, шум. Развернулся и первым мне бросилась в глаза белая сорочка. Я присмотрелся и подумал: не может быть, что это министр внутренних дел Дбар. Это был он и сопровождающие его люди. Сразу там оказалось больше 50-60 человек. Те, которые были в форме, старались себя сдерживать. Те, кто был в гражданском, они "мутузили" всех. Там драки не было. Одна сторона била другую", – вспомнил Кация.

Кация попробовал разнять дерущихся, но не вышло. По его рассказу, он увидел, как один из ветеранов по фамилии Делба получил удар в лицо после призыва в адрес милиционеров остановиться. Пошла кровь.

"Последние слова, которые я услышал, были "хватит уже, мы их побили". Не знаю, кто сказал. Кто-то в гражданском. Был единственный, который пытался всех успокоить и "разборонить" – мне сказали, его фамилия Чкадуа. Этих ребят я развез по больницам. Троих я привез в Гулрыпшский госпиталь. Там им наложили швы, сделали перевязку", – отметил он.

Насколько Кация известно со слов товарищей о том, с чего все началось, на вопрос милиционеров, кто стрелял, отец Гарри Кокая ответил, что он. Его стали обыскивать, и тогда депутат Парламента сказал, что стрелял он. Дбар потребовал выдать оружие, но Кокая не стал этого делать, сказав, что позже разберутся. Затем министр ударил Кокая, после чего кто-то из сотрудников ударил ветерана Валерия Маан и началась потасовка.

Абхазский менталитет

Журналисты уточнили, бил ли министр внутренних дел Дмитрий Дбар ногами кого-нибудь в тот вечер на набережной. Участники пресс-конференции затруднились точно ответить на этот вопрос, но им рассказали, что такие действия предприняли милиционеры в гражданской одежде. Их было трое или четверо.

Председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Думава уверен, что всего этого можно было бы избежать, если после выстрелов депутат Народного Собрания отдал бы оружие, а милиционеры просто объяснили бы, что неправильно так делать и все бы разошлись. Применение правоохранительными органами рукоприкладства он также считает неправильным поступком, не говоря уже об избиении ветеранов.

Такие методы зачастую применяются во многих странах, но абхазский менталитет отличается от других, сказал Думава и добавил, что, если побить абхаза, обидчик станет для него врагом, и поэтому нужно всячески избегать таких исходов, а органы власти должны были уберечь себя от этого.

Председатель Совета старейшин города Сухум Леонтий Абгаджава отметил, что такого не должно было произойти, но это случилось, и проблему надо решить. Он обещал оказать всяческую поддержку в этом.

Абгаджава подчеркнул необходимость возбуждения уголовного дела Генеральной прокуратурой и проведения тщательного расследования произошедшего. Это, считает он, нужно было сделать уже сегодня.