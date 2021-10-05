Награды и поздравления: профессиональный праздник педагогов отметили в Абхазии

День учителя – профессиональный праздник преподавателей, ежегодно отмечают 5 октября более чем в 100 странах мира, в том числе и в Абхазии.

СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония награждения учителей, которым в 2020 и 2021 годах были присвоены почетные звания "Заслуженный учитель" и вручены ордена "Ахьдз-Апша" III степени, состоялась в Сухуме 5 октября.

"Дорогие учителя, от всей души поздравляю вас с Днем учителя! Ваш труд очень тяжелый, хочу вам пожелать терпения в деле воспитания молодого поколения. В это сложное время желаю успехов, здоровья, новых свершений", – сказал министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия.

Всего звания "Заслуженный учитель" удостоилось 20 педагогов из различных городов и районов республики. Высший государственный орден "Ахьдз-Апша" получили восемь учителей.

Педагогов с их профессиональным праздником поздравили и поблагодарили за большой труд спикер Парламента Валерий Кварчия, первый вице-премьер правительства Беслан Джопуа, министр финансов Владимир Делба.

"Дорогие наши учителя, вы сегодня отмечаете свой профессиональный праздник. По праву ваша профессия является одной из самых ответственных и благородных, вы закладываете основу для будущего наших детей. Сегодня в выступлениях было особо отмечено, что не только образование, но и такой важнейший компонент, как воспитание, которым вы занимаетесь, дает основу и приоритет вашей профессии", – сказал Владимир Делба.

Награды и поздравления: профессиональный день педагогов отметили в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Награды и поздравления: профессиональный день педагогов отметили в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Награды и поздравления: профессиональный день педагогов отметили в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Награды и поздравления: профессиональный день педагогов отметили в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Награды и поздравления: профессиональный день педагогов отметили в Абхазии

Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Наталья Каюн в своем выступлении отметила важнейшую роль педагогов.

"Хочу поздравить вас, дорогие коллеги, любимые учителя, с Днем учителя. Для меня вы коллеги, родные, потому что я долгое время работала в Министерстве образования, поэтому мне как никому понятны все ваши проблемы, тревоги. Разделяю с вами ваши успехи, потому что здесь сегодня у нас представители разных поколений, хочу поклониться вам всем", – сказала она.

Педагоги в свою очередь поблагодарили всех за оказанное внимание.

Официально ООН учредил праздник, посвященный всем работникам образовательной сферы в 1994 году, чтобы привлечь внимание к положению педагогов в обществе, их роли в образовании и развитии.

Дата праздника - 5 октября, выбрана неслучайно – 56 лет назад именно в этот день на межправительственной конференции ЮНЕСКО и Международной организации труда в Париже приняли документ "О статусе учителей".

В документе впервые определили понятие "учитель", которое охватывало преподавателей, обучающих и воспитывающих детей в начальных и средних школах.

День учителя — это символ признательности и уважения к педагогам – людям, благодаря которым дети обретают тягу к знаниям, учатся вниманию, терпению, общению, а также раскрывают в себе различные таланты.