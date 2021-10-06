Письма президенту: политпартии сделали заявления по инциденту в Сухуме

В День Победы, 30 сентября, на набережной Сухума произошел инцидент с участием депутата Парламента, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и руководства МВД.

Как утверждают ветераны, в результате конфликта они были избиты сотрудниками милиции. Инцидент получил широкий общественный резонанс, в Сухуме прошли митинги за отставку министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Генеральная прокуратура Абхазии начала расследование происшествия.

После временного отстранения Дбар и встречи президента страны с односельчанами избитых ветеранов, ситуация стабилизировалась. Митинг был завершен дабы не политизировать инцидент. Однако история получила продолжение после того, как во вторник, 5 октября, ряд политических партий сделали заявление по этому поводу.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Во вторник, 5 октября, провластные партии "Амцахара" и "Айтайра" направили президенту страны Аслану Бжания и спикеру Народного Собрания Валерию Кварчия совместное обращение по поводу произошедшего инцидента.

В заявлении, в частности, отмечается, что 30 сентября на набережной Сухума депутат Гарри Кокая "при многочисленном скоплении людей" произвел пять выстрелов из пистолета, проигнорировал требования сотрудников сдать оружие, "возникла конфликтная ситуация", после чего Кокая покинул "место происшествия и скрылся".

"Спустя некоторое время, по информации МВД, депутат Парламента Алмасхан Ардзинба на служебном автомобиле Hyundai подъехал к МВД РА, вышел из машины, и, выкрикивая бранные выражения, произвел 20 выстрелов из автомата Калашникова и скрылся с места происшествия. Генеральной прокуратурой ведется доследственная проверка по указанным событиям 30 сентября и 1 октября 2021 года. К чести министра внутренних дел Дмитрия Дбар, он попросил главу государства освободить его от занимаемой должности на время следствия, и был отстранен президентом до окончания расследования", – отмечается в письме.

Представители общественных партий отметили необходимость рассмотрения вопроса о лишении депутатов Кокая и Ардзинба статуса неприкосновенности и предложили им сложить свои полномочия до окончания следствия для "обеспечения полноценного объективного расследования".

Ответ оппозиции

За письмом провластных партий последовало заявление оппозиционного Форума народного единства, в котором говорится, что вместо ожидаемой "реакции президента", гарант прав и свобод граждан "пытается затянуть вопрос смещения своих соратников с должностей".

"Общеизвестно, что должности министра или заместителя министра требуют от тех, кто их занимает, высоких моральных, нравственных и гражданских качеств. Однако в реальности мы сталкиваемся с другой ситуацией, противоречащей вышеуказанным требованиям и принципам. Высокопоставленные должностные лица МВД, грубо поправ нормы закона и Конституции, жестоко избивают ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и депутата Народного Собрания и удаляются, бросив их на площади. И происходит это в День всенародного празднования Дня Победы", – отмечается в заявлении, распространенном ФНЕА.

В партии расценили произошедшее как беспрецедентный факт в новейшей истории Абхазии и отметили, что "если президент не хочет решать вопрос с отставкой высокопоставленных лиц, проявивших жестокость, превышение должностных полномочий, подвергая избиению и физическому оскорблению простых граждан в лице ветеранов войны, то однозначно это может быть воспринято и расценено обществом именно как защиту главой государства своих влиятельных соратников, пренебрегая правами граждан".

"К сожалению, предвзятость, цинизм, круговая порука, лукавство, подмена понятий стали уже нормой для власти. Запугивание, преследование инакомыслящих, защита только своих приближенных и влиятельных соратников любой ценой в ущерб интересам граждан, а в данном случае ветеранов войны, простых людей – это реальная политика нынешнего руководства. Это лишний раз подтверждается совместным заявлением провластных партий "Амцахара", "Аитайра", пытающихся любой ценой выгородить виновных, причастных к вопиющим беззакониям. Все это может привести лишь к одному результату – еще большему обострению ситуации, напряженности в обществе", – считает ФНЕА.

"Политизация события"

На обращение "Амцахара" и "Айтайра" отреагировали и жители села Адзюбжа, которые с самого начала конфликта просили не политизировать событие. Они с сожалением отметили, что совместное письмо провластных партий президенту и спикеру Парламента по поводу произошедшего инцидента "полностью переносит суть события в политическую плоскость".

"В заявлении даже не упоминается кощунственное избиение ветеранов, передергиваются факты, а также подчеркивается благородство поступка министра ВД Д. Дбар. Вызывает недоумение тот факт, что ПП "Амцахара" делает заявления в адрес депутата Г. Кокая, который, в худшем случае, допустил правонарушение, выстрелив в воздух в день Великой Победы, наряду с тем, что один из лидеров ПП "Амцахара" М. Зухба, который с группой лиц открывал прицельный огонь из автоматического оружия в сотрудников милиции и, кстати, находится на свободе, в том числе занимаясь политикой, делает столь кощунственные заявления в адрес нашего депутата. Таким заявлением власть дала знать, что никакого объективного и справедливого расследования не предвидится", – говорится в заявлении.

Жители Адзюбжа подчеркнули, что "партии, публично поддерживающие действующего президента, фактически открыто своим заявлением признались в причине столь жестокого, неадекватного действия" в адрес депутата Гарри Кокая, ветеранов и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.

"Теперь ясно, что наш депутат был неудобен исполнительной власти, препятствуя реализации задуманных и уже где-то согласованных программ по сдаче энергетики, несогласие в легализации майнинга, недостаточности мер, принимаемых правительством в борьбе с Ковид-19 и т.д. Чем занимался наш депутат в Парламенте, избранный не только селом Адзюбжа, нам хорошо известно. Он периодически встречался с нами, советовался, рассказывал, какую работу выполняет. Теперь мы вправе предполагать, что отслеживание депутата, с целью провокации силами МВД и лично министром, который, пребывая в отпуске, весьма оперативно оказался на месте происшествия и проявил чрезмерную событию силовую агрессию, было задачей первоочередной, иначе зачем с такой прытью пытаться лишить неприкосновенности депутата, который никак не может повлиять на ход расследования", – отметили они и в очередной раз выразили просьбу не политизировать событие.

Инцидент со стрельбой с участием депутата Парламента Гарри Кокая, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и руководством МВД произошел 30 сентября на набережной Сухума. В результате конфликта, по словам жителя села Адзюбжа Гиви Допуа, были избиты сотрудниками милиции семь ветеранов Отечественной войны.

Пресс-служба МВД 1 октября сообщила, что в День Победы депутат Кокая открыл стрельбу на набережной, проявил агрессию по отношению к сотрудникам милиции и отказался предъявить огнестрельное оружие. Позже в МВД также сообщили, что в ночь с 30 сентября на 1 октября депутат Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию ведомства и произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного и хранимого при себе автомата Калашникова, после чего скрылся с места.

Инцидент на набережной Сухума получил широкий общественный резонанс. Жители села Адзюбжа вышли на митинг у здания Парламента в Сухуме с требованием отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар.

В понедельник 4 октября министр Дбар попросил президента временно отстранить его от занимаемой должности на время расследования инцидента. Президент удовлетворил его просьбу.

Расследованием инцидента занимается Генеральная прокуратура Абхазии.