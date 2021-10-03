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Глава МВД Абхазии временно отстранен от службы по собственному желанию

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (19)
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Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после празднования Дня Победы.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар попросил президента отстранить его от работы на время расследования инцидента со стрельбой 30 сентября на набережной Сухума.

© Sputnik
Избежать самосуда: Совет старейшин и ветераны дали оценку инциденту на набережной

Такое обращение он сделала на совещании главы государства Аслана Бжания с силовыми структурами, правительством и руководством Администрации президента.

Дбар выразил надежду на то, что депутаты, которые имеют отношение к случившемуся, поступят так же.

Бжания принял отставку министра внутренних дел Дмитрия Дбар на время расследования инцидента на набережной и назначил исполняющим обязанности министра внутренних дел Абхазии Руслана Ажиба.

Ветераны из села Адзюбжа и депутат Парламента Гарри Кокая отпраздновали День Победы и Независимости в одном из столичных ресторанов вечером 30 сентября, а после того как покинули заведение, кто-то из группы совершил выстрелы в воздух. На выстрелы прибыли сотрудники милиции во главе с министром внутренних дел Дмитрием Дбар и потребовали предъявить оружие. Депутат Парламента Гарри Кокая завил, что стрелял он, но свой пистолет сдать отказался. Завязалась потасовка, в результате которой пострадали, как сообщил на пресс-конференции 3 октября Гиви Допуа, семь ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.

Генпрокуратура Абхазии проводит проверку по факту случившегося и должна дать правовую оценку действиям правоохранителей, прибывших на место происшествия. Прокуратура Сухума начала проверку по факту стрельбы из автомата у здания МВД той же ночью, совершенной, по предварительным данным, другим депутатом Народного Собрания Алмасханом Ардзинба.

Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (19)

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