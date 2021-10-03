Глава МВД Абхазии временно отстранен от службы по собственному желанию

Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после празднования Дня Победы.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар попросил президента отстранить его от работы на время расследования инцидента со стрельбой 30 сентября на набережной Сухума.

Такое обращение он сделала на совещании главы государства Аслана Бжания с силовыми структурами, правительством и руководством Администрации президента.

Дбар выразил надежду на то, что депутаты, которые имеют отношение к случившемуся, поступят так же.

Бжания принял отставку министра внутренних дел Дмитрия Дбар на время расследования инцидента на набережной и назначил исполняющим обязанности министра внутренних дел Абхазии Руслана Ажиба.

Ветераны из села Адзюбжа и депутат Парламента Гарри Кокая отпраздновали День Победы и Независимости в одном из столичных ресторанов вечером 30 сентября, а после того как покинули заведение, кто-то из группы совершил выстрелы в воздух. На выстрелы прибыли сотрудники милиции во главе с министром внутренних дел Дмитрием Дбар и потребовали предъявить оружие. Депутат Парламента Гарри Кокая завил, что стрелял он, но свой пистолет сдать отказался. Завязалась потасовка, в результате которой пострадали, как сообщил на пресс-конференции 3 октября Гиви Допуа, семь ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.

Генпрокуратура Абхазии проводит проверку по факту случившегося и должна дать правовую оценку действиям правоохранителей, прибывших на место происшествия. Прокуратура Сухума начала проверку по факту стрельбы из автомата у здания МВД той же ночью, совершенной, по предварительным данным, другим депутатом Народного Собрания Алмасханом Ардзинба.